意外 六光電標租案全流標

財政部國產署去年12月推出六宗光電標租舊案，合計面積近4公頃，不過12日開標結果，六宗全數流標。國產署官員坦言「很意外」，而分析最主要的原因，可能仍是因為業者擔憂這六宗土地會受到農委會去年7月新規影響，導致市場反應冷淡。

國產署自2019年5月開辦標租光電業務，截至去年底開標情形，共推出19宗光電標租，標脫15宗，整體標脫率達到近八成，回饋金比率也屢次創下新高，業界搶標情形一度相當熱烈。不料今年第一批開標的光電標租案，卻「熱灶變冷鍋」，連官員也大感意外。

今年第一批開標的六宗標的，都是2公頃以下的農牧用地，而且都是捲土重來重新列標的舊案，分布於新北市樹林區、桃園市觀音區、苗栗縣竹南鎮、台南市歸仁區、屏東縣里港鄉及林邊鄉。

細究流標原因，官員認為業者主要有三大考量。首先，儘管國產署公告招標時已經再三掛保證，強調這六宗標的早已匡列，由行政院核定列管，不會受去年農委會「農變要點」新規影響，但業者仍舊「怕怕的」，觀望氛圍濃厚。

其次，官員也推測，多數業者在經歷一波搶地後，手邊還有不少土地待開發，可能因此放緩爭取光電標租的腳步；最後，國產署除光電標租外，還有其他多元管道釋地，而光電標租通常面積較小，業者可能也會綜合評估。

農委會去年7月公布新規定，不再同意面積2公頃以下農地申請變更做為太陽光電發電設施使用，衝擊光電產業，也為國家推動光電政策投下變數，被業者稱為「七七事變」，連帶影響國產署光電標租成效，成為最大阻力。

六宗標的中，觀音區、竹南鎮、歸仁區等三案，過去都曾有業者標下，後來寧可賠上保證金也要棄標，就是擔憂農委會新規限制之下，未來用地變更卡關；此外樹林區一案去年曾有業者投標，卻因為投標資格不符而錯失機會，原以為業者這次會再出手，結果卻是乏人問津。

官員表示，這六宗土地後續還是會檢討後再列標，若未來推出，也會再向業者強調未來變更不會有問題，此外也將持續盤點適合標的，並適時公告招標。不過除這六宗土地外，未來國產署新釋出的光電標租土地，都必須受農委會新規規範。