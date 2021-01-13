去年港人就業金卡核發暴增 國發會：多少受港情勢影響
國發會今天公布就業金卡核發狀況，到去年底為止，總共核發1945張，其中香港人士光去年就增加198張，累計核發279張也僅次於美國的694張，排在第二。對於港人核發數目去年暴增，副主委施克和表示，並未針對香港籍就業金卡核發數大增做進一步分析，但香港局勢應該多少有影響。
施克和表示，「外國專業人才延攬及僱用法（簡稱「攬才專法」）」自2018年2月通過，到2019年底核發546張就業金卡；去年儘管爆發新冠疫情，核發張數卻多達1399張，累計已發出1945張，顯示政府在高階攬才方面有相當成長。
至於攬才專法的修法進度方面，國發會人力發展處長林至美說，去年底國發會提出「攬才專法修正草案」，草案已結束預告，目前正進行細部條文修正，待國發會法協中心處理後，1月底會將草案提報行政院，預計送立法院下個會期審查。施克和說，修法方向只要是優化法規，並增加彈性。
國發會統計，累計核發的1945張就業金卡中，占比最高的是經濟領域的68.9%，共有1341張；其次是科技領域的204張、占10.5%；其餘依序為文化藝術、金融、教育、建築設計、體育、法律；其中法律領域至今尚未發出金卡。
金卡核發對象的國籍或地區方面，前十大依序為美國、香港、英國、加拿大、德國、馬來西亞、新加坡、丹麥、法國、韓國；其中人數破百的分別是美國的694人、香港279人、英國130人。
值得一提的是，近兩年香港政局動盪，港人申請就業金卡人數也大幅成長，光是去年就增加198張，總核發張數達279張；以港人申請的領域別來看，以經濟類的133張最多，其次為金融類的53張，占所有金融類金卡人125張的42.4%。
為擴大延攬高階人才力道，施克和表示，國發會去年10月委外設立「台灣就業金卡辦公室（金卡辦公室）」，但金卡辦公室和一班政府單位不同，不單是被動的受理窗口，也會主動去了解需要的人才在哪裡、去哪裡接觸；此外，並透過網站介面、臉書等平台，讓金卡持有人和國發會互動，第一時間回應，協助解決疑難雜症，並修正行政作為。
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