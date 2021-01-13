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新任加工出口區管理處處長 工業局副座楊伯耕陞任

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今（13）日宣布，現任加工出口區管理處處長黃文谷將於1月16日屆齡榮退，新任加工出口區管理處處長，將由經濟部工業局副局長楊伯耕陞任。

經濟部表示，黃文谷在經濟部服務多年，歷任經濟部中小企業處的科長、組長到副處長，也曾經擔任中部辦公室主任，以及加工出口區管理處處長，不僅對產業及相關業務非常嫻熟，從事公共事務、為國家服務也充滿熱忱，非常值得敬佩。

新任的加工出口區管理處處長，將由楊伯耕接任。楊伯耕為現任工業局副局長，政大地政學研究所碩士，由工業局基層承辦人做起，第一線的歷練豐富。除了長期在工業局工業區組、永續發展組養成，過去也曾在加工出口區管理處擔任主任秘書、副處長共8年多，對於加工出口區業務也相當熟練，包括園區開發管理、廠商輔導、勞資爭議及環保議題等業務，都有相當的專業知識與技能。

工業局副局長則由工業局主任秘書陳佩利陞任。陳佩利長期在工業局服務歷練，台灣大學政治學研究所碩士畢業，從工業局基層做起，曾參與我國加入WTO入會及FTA談判，具備參與國際事務的經驗。陳佩利也曾擔任經濟部投資業務處副處長負責招商業務，以及在科技部前瞻及應用科技司參與科技政策的研擬。

工業局 經濟部 研究所

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