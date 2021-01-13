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轉職潮超前部署 求職網站點擊數增三成
景氣回溫，推升企業徵才需求。據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，已恢復到疫前水準，顯見企業徵才信心逐漸壯大中。另，調查顯示，點擊找尋工作者，以「26~30歲」占最大宗，成為動作最積極的潛在轉職族群。
1111人力銀行今（13）日指出，觀察求職者動向，由於疫情影響，許多行業上半年度營運績效並不理想，年終獎金可以預見不如往年來得豐厚，甚至部分公司已宣告「零年終」，使得本來就有轉職打算的上班族超前部署展開行動，分析1111人力銀行主網今年1月1日到11日的點擊數與去年同期相較，明顯增加近三成，且進一步分析年齡層，以「26~30歲」占最大宗。
1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，歸納年輕轉職者普遍具有「三高一低」特性：可塑性高、學習能力高、市場接受度高及轉職成本低。對於轉換跑道擁有絕佳行動力，即使已經在職，仍不免騎驢找馬，追求下一份薪資更好的工作。而1111幸福企業集結數千家福利佳、待遇高的優質公司，只要一鍵搜尋就能條列出符合條件的職缺，不只協助求職者找到工作，更要找到好工作。
何啟聖指出，在後疫情時代，產業輪動職缺大洗牌，有更多求職者欲藉由客觀的檢測工具，為自己找出競爭優勢與潛在職能，1111人力銀行性向測評工具「九大職能星」，今年僅短短11 天，就已經吸引5,000名求職者使用，相較去年同期，明顯激增82%。而1111轉職專區設有「位階找工作」及「薪水找工作」兩大功能，精準搜尋以縮短求職時程。建議今年想換工作的朋友，不妨現在開始著手準備，包括整理作品、更新履歷等等，有助於展開職涯新頁。
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