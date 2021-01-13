快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉職潮超前部署 求職網站點擊數增三成

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，已恢復到疫前水準。 本報資料照片
據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，已恢復到疫前水準。 本報資料照片

景氣回溫，推升企業徵才需求。據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，已恢復到疫前水準，顯見企業徵才信心逐漸壯大中。另，調查顯示，點擊找尋工作者，以「26~30歲」占最大宗，成為動作最積極的潛在轉職族群。

1111人力銀行今（13）日指出，觀察求職者動向，由於疫情影響，許多行業上半年度營運績效並不理想，年終獎金可以預見不如往年來得豐厚，甚至部分公司已宣告「零年終」，使得本來就有轉職打算的上班族超前部署展開行動，分析1111人力銀行主網今年1月1日到11日的點擊數與去年同期相較，明顯增加近三成，且進一步分析年齡層，以「26~30歲」占最大宗。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，歸納年輕轉職者普遍具有「三高一低」特性：可塑性高、學習能力高、市場接受度高及轉職成本低。對於轉換跑道擁有絕佳行動力，即使已經在職，仍不免騎驢找馬，追求下一份薪資更好的工作。而1111幸福企業集結數千家福利佳、待遇高的優質公司，只要一鍵搜尋就能條列出符合條件的職缺，不只協助求職者找到工作，更要找到好工作。

何啟聖指出，在後疫情時代，產業輪動職缺大洗牌，有更多求職者欲藉由客觀的檢測工具，為自己找出競爭優勢與潛在職能，1111人力銀行性向測評工具「九大職能星」，今年僅短短11 天，就已經吸引5,000名求職者使用，相較去年同期，明顯激增82%。而1111轉職專區設有「位階找工作」及「薪水找工作」兩大功能，精準搜尋以縮短求職時程。建議今年想換工作的朋友，不妨現在開始著手準備，包括整理作品、更新履歷等等，有助於展開職涯新頁。

人力銀行 求職 疫情

延伸閱讀

台東疫情零確診 去年旅遊人次破千萬創新高

【回顧展望系列】手握兩大銷售王牌 Nissan要不要超前部署？

口罩市場恐崩盤 廠商超前布署將客製化生產當主力

等一個月！面試被誇獎「表現好」卻沒下文 求職老鳥點破背後真相

相關新聞

租金補貼下周起受理申請 最高補貼5000元

營建署表示，依照蔡總統政見擴大辦理住宅補貼，繼去年度8月4日至31日第一次受理申請後，第二次租金補貼受理申請時間自今年1...

轉職潮超前部署 求職網站點擊數增三成

景氣回溫，推升企業徵才需求。據1111人力銀行資料庫顯示，2020年12月工作機會數有近50萬筆，已恢復到疫前水準，顯見...

勞動部大幅限縮工會陪檢權 勞工權益誰來維護？

勞動部100年修法鼓勵複數工會（同一事業單位不只單一工會）為勞工爭取權益，近年各行業別的產職業工會蓬勃發展，但是勞動部接連兩次函釋，全面封殺產職業工會陪同勞檢空間，最近一次甚至連企業工會會務人員都不能陪檢，引發勞團公憤，批評勞動部限制工會自主性，幫資方開脫，勞檢制度「開倒車」。此舉是否造成勞工權益及工會發展雙輸，令人關切。

航運股史上最瘋狂漲價！澳線漲894%、歐線漲516% 缺櫃風暴全解析

「貨都出不去，還談什麼GDP！」去年11月就該出的三百個櫃子，到現在還無法出，欠客人的貨，生產好了卻只能放在倉庫。沒有櫃子、沒有船，貨出不去，倉庫已經放不下了！

離岸風電國產化如火如荼 天力葉片人才首赴丹麥培訓

離岸風電國產化如火如荼展開，台灣唯一MW級風機葉片製造商-天力離岸風電，預計將派遣53位技術人才至丹麥接受為期三個月的離...

南港調車場案 開發價值衝千億

交通部台鐵局南港調車場都市更新案昨（12）日舉行連續壁開工動土典禮，宣告台北南港地區最大都更案啟動。該基地占地面積約1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。