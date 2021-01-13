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租金補貼下周起受理申請 最高補貼5000元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
政府開辦租金補貼政策超過10年，申請人數幾乎年年爆滿。 本報資料照片
政府開辦租金補貼政策超過10年，申請人數幾乎年年爆滿。 本報資料照片

營建署表示，依照蔡總統政見擴大辦理住宅補貼，繼去年度8月4日至31日第一次受理申請後，第二次租金補貼受理申請時間自今年1月18日至2月5日，有租金補貼需求的民眾可把握機會。

營建署表示，為落實擴大辦理租金補貼政策，去年放寬所得標準，從平均每人每月所得應低於最低生活費1.5倍放寬為2.5倍，戶籍地也不用再跟租屋地相同縣市，並首次開放第二次受理申請作業。

營建署表示，因納入去年單身婚育租金補貼試辦方案20至40歲的單身青年，租金補貼金額依地區、是否單身及單身者之年齡調整為七種補貼級距，每月最高補貼5,000元。

去年度第一次租金補貼計有12萬餘戶提出申請，營建署表示，109年租金補貼計畫戶數12萬戶，第一次分配10萬戶、第二次分配2萬戶，因政府資源有限，審核通過的戶數超過該直轄市、縣（市）計畫戶數時，須進行評點，評點分數較高者優先獲得補貼。

營建署提醒，第一次受理申請作業審查結果，地方政府已完成通知，如未接獲審查結果的民眾，請儘速聯繫直轄市、縣（市）政府。

另外，第一次受理申請期間有申請且符合資格，但因第一次計畫戶數有限未能列入者，或本次符合申請補助資格者，可善用第二次租金補貼受理申請期間重新提出申請。

營建署表示，想申請租金補貼的民眾，可於今年1月18日至2月5日受理申請期間內，向租賃地或欲租賃地的直轄市、縣（市）政府提出申請。

營建署呼籲，中央流行疫情指揮中心已強制要求民眾進入洽公場所應佩戴口罩，以落實個人衛生防護。為減少疾病傳染的風險，鼓勵民眾多加利用線上申請方式。

109 年度租金補貼金額表。內政部提供
109 年度租金補貼金額表。內政部提供

租金補貼 疫情

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