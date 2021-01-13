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2021年全球經濟再生 滙豐中華投信看好亞洲投資機會

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
滙豐中華投信今日舉行2021年投資展望記者會，預期2021年全球經濟將處於再生的階段，而亞洲將繼續成為推動全球經濟增長的最大力量。滙豐中華投信投資長林經堯(左)、滙豐中華投信董事長李選進(中)、滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如(右)。 高瑜君/攝影
滙豐中華投信今日舉行2021年投資展望記者會，預期2021年全球經濟將處於再生的階段，而亞洲將繼續成為推動全球經濟增長的最大力量。滙豐中華投信投資長林經堯(左)、滙豐中華投信董事長李選進(中)、滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如(右)。 高瑜君/攝影

全球在2020年發生劇變，投資市場亦是大跌後急速反彈。對於2021年的投資部署，滙豐中華投信投資團隊今（13）日舉行記者會，指出「2021年全球經濟將處於再生的階段」；亞洲將繼續成為推動全球經濟增長的最大力量，加上政策扶持，亞洲市場的股、債以至於另類資產等均具備較大的增長潛力，為2021年立下良好的投資根基。

滙豐中華投信董事長李選進表示，全球將在更長一段時間處於低利率、低回報的態勢，投資人需要更審慎地評估市場環境。因此，經濟處於復原階段的可能性比急速通貨再膨脹的情況為高。要想從中獲益，可選擇投資在增長較快的地區，而亞洲明顯是帶領全球增長的引擎。

滙豐中華投信投資長林經堯認為，亞洲政策措施預料將更具有針對性及差異化，亞洲地區的央行十分關注金融穩定性，政府也著力推動結構性改革並放寬監管限制，令經濟發展更加穩定。預計大部分亞洲經濟體的產出及本地生產總值可望於 2021 年下半年回復至疫情前水平，但仍需要更長時間才能回復至疫情前的中期增長潛力。

此外，中國數位化轉型機遇不容忽視，滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如表示，隨著疫情加快數位轉型，中國在電子商務方面持續領先全球，預期2020年中國的電子商務收入將高於美國逾一倍。疫情加速數位經濟轉型，帶動科技股盈利增長。數位化的日益發展為中國互聯網企業造就明顯優勢，整體利好的政策將續成為中長線增長的催化劑。此外，綠色經濟在中國開始起飛，促使電動車滲透率提高並步入結構性增長週期。預計製造業投資與消費可望成為今年主要經濟動能。

疫情

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