市場比天氣冷 國產署六宗光電標租全槓龜

財政部國產署去年12月推出六宗光電標租舊案，合計面積近4公頃，不過昨（12）日開標結果，六宗全數流標。國產署官員表示，對於結果也感到意外，分析最主要的原因，可能仍是因為業者擔憂這六宗土地會受到農委會去年7月新規影響，而導致市場反應冷淡，比天氣還冷。

國產署自2019年5月開辦標租光電業務至去年11月底，共推出19宗光電標租，標脫15宗，整體標脫率達78.94%。然而去年12月公告列標的六宗光電標地，原本期待可至少半數標脫，但昨日開標卻全數流標，連官員也大感意外。

這六宗標的都是2公頃以下農牧用地，分布於新北市樹林區、桃園市觀音區、苗栗縣竹南鎮、台南市歸仁區、屏東縣里港鄉及林邊鄉，其中樹林區一案去年原本標脫，但業者卻因投標資格不符錯失機會，原以為業者會再出手，結果也沒有。

對於流標原因，官員分析主要有三大原因，首先，儘管國產署公告招標時已經掛保證，強調這六宗標的都不會受到去年農委會農變要點新規影響，但業者可能還是「怕怕的」，仍處於觀望階段。

農委會去年7月公布新規定，將不再同意面積2公頃以下農地申請變更做為太陽光電發電設施使用，衝擊光電產業，也為國家推動光電政策投下變數，被業者稱為「七七事變」，因此連帶影響到國產署光電標租成效。

第二個原因，官員推測可能因為大型業者手中都有土地，傾向先處理手邊土地；第三，國產署除了光電標租外，還有其他多元管道釋地，業者可能也會綜合評估。

國產署表示，這六宗土地後續還是會檢討後再列標，官員強調，這六宗國產署太陽光電標租土地，都早已框列由行政院核定列管，且已與農委會協調，這六宗標的不會受農委會新規影響，未來可順利完成用地變更。