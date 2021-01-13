產學合一再進化！104推TOP課程培養就業即戰力

根據行政院主計總處資料顯示，去年11月20~24歲社會新鮮人的失業率12.15%是全體失業率3.75%的3.24倍。104人力銀行今（13）日表示，觀察社會新鮮人的高失業率除了摩擦性失業之外，也反映學校教育與產業實用銜接的三層落差－課程內容落差、資源連結落差、以及企業期望落差。

104職涯學院去年首次與國立高雄大學合作，成立「TOP (Talent Optimization Program) 企業優質人才學用培育課程」，將跨領域的各種實用工作技能與業界經驗導入校園，弭平產業、學術、人才銜接的落差。經過四個月的業師指導，12日修業學生自信登台，進行期末發表並為自己爭取提早進入職場的門票。

國立高雄大學學術副校長暨管理學院院長耿紹勛指出，104人力銀行從去年1月初次接觸，暑假招募校園經理進入104實習並回到學校協助TOP推廣與執行，9月學分班就成立，共有信義房屋、戰國策公關、迪卡儂、靈智廣告、意碩整合行銷、夢時代等六家企業菁英進入校園授業，進行的節奏效率與整合性都非常驚人。在104、學校與企業三方合力下，學生完整修習TOP課程除了可以獲得學分，憑結業證書還能優先取得六家企業一共97個實習職缺及2個全職職缺的面試機會。

業師之一的戰國策公關專案執行長黃采緹對學生的報告內容能一路從背景說明、痛點分析到策略建議一氣呵成的完整性就很驚艷。「學生們原本對公關角色的認知就只有發言人與活動執行，我去上課時從策略切入，他們都有應用到期末報告上，表現出色，完全不像學生」。

耿紹勛觀察，TOP的創新嘗試比以往的產學合作模式更深入，產業接觸更多元。「例如Excel或PowerPoint技術，學生上了業師的課才知道原來這些軟體應用性這麼多」也有學生對業師指導在實際案例上應用Google Ads或Google Trends這類網路分析工具印象深刻，因為一般課堂只會學到技術的理論與概念。他也定期收集學生回饋意見，確認達成當初的學習目標，期待培育學生具備跨領域的職場軟實力。

戰國策公關專案執行長黃采緹表示，公司一直很注重年輕戰力的補充，每年都會發函各大學招募暑期實習生，吸引超過100名申請者，從中挑選約20名實習。幾年下來，她發現，確實有少數年輕世代對責任感認知不足，對於該出席的場合或工作的時間掌握沒有概念，甚至不說一聲就no show，像這類態度不佳，很可能被淘汰；但表現優秀也可能成為正職。她肯定104的TOP專班導入職場經驗，雇主與新鮮人都可以縮短入職的陣痛期。