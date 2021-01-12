新創總會交接 陳清港接任第25屆總會長

新創總會第24、25屆總會長交接典禮，今日下午在圓山大飯店舉行，甫接任新創總會第25屆總會長的陳清港，其經營的普萊德科技公司，自2007年起連續14年蟬聯《天下企業公民獎》，是台灣ESG（Environmental, Social, Governance）深度內化的標竿企業。

陳清港以「共好．共創．共榮」的理念，結合ESG的利他思維與精神，作為推動會務發展的主軸，建立一個團結共好、共創價值與共享榮耀的平台，並著手規劃發行「新創卡」以及創業楷模擔任地方分會顧問的創新作法，進一步連結全國會員的資源，強化各組織之間的優勢互補能量，帶動會員企業轉型升級成長，並協助更多新創事業取得營運發展所需養分。

交接典禮由立法院長游錫堃監交，國發會主委龔明鑫、交通部長林佳龍、內政部次長陳宗彥、台北市長柯文哲、新北市副市長吳明機等多位政府首長應邀觀禮。

第24屆總會長楊立昌在過去二年任內，積極配合政府數位轉型政策，重新建置全國會員資料普查系統，了解會員企業數位轉型發展狀況，適時協助導入數位財務及數位行銷工具，提升會員企業知名度及數位轉型能力，也陸續完成創業楷模選拔轉型電子化、串連林口新創園產業生態系等階段性重要任務，更重新制訂全國分會會務評鑑規範，以賞罰分明的獎懲機制，讓全國分會會務愈趨正軌，為新創總會營造出全新風貌。