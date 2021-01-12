新創總會交接 陳清港接任第25屆總會長
新創總會第24、25屆總會長交接典禮，今日下午在圓山大飯店舉行，甫接任新創總會第25屆總會長的陳清港，其經營的普萊德科技公司，自2007年起連續14年蟬聯《天下企業公民獎》，是台灣ESG（Environmental, Social, Governance）深度內化的標竿企業。
陳清港以「共好．共創．共榮」的理念，結合ESG的利他思維與精神，作為推動會務發展的主軸，建立一個團結共好、共創價值與共享榮耀的平台，並著手規劃發行「新創卡」以及創業楷模擔任地方分會顧問的創新作法，進一步連結全國會員的資源，強化各組織之間的優勢互補能量，帶動會員企業轉型升級成長，並協助更多新創事業取得營運發展所需養分。
交接典禮由立法院長游錫堃監交，國發會主委龔明鑫、交通部長林佳龍、內政部次長陳宗彥、台北市長柯文哲、新北市副市長吳明機等多位政府首長應邀觀禮。
第24屆總會長楊立昌在過去二年任內，積極配合政府數位轉型政策，重新建置全國會員資料普查系統，了解會員企業數位轉型發展狀況，適時協助導入數位財務及數位行銷工具，提升會員企業知名度及數位轉型能力，也陸續完成創業楷模選拔轉型電子化、串連林口新創園產業生態系等階段性重要任務，更重新制訂全國分會會務評鑑規範，以賞罰分明的獎懲機制，讓全國分會會務愈趨正軌，為新創總會營造出全新風貌。
即將邁入創會50周年里程碑的新創總會，是全國性創業社團，在歷任總會長一棒接一棒的傳承下，已建立穩定且健全的會務運作機制，會員凝聚力強大，組織體系也充滿旺盛的活力。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言