資誠：因應RCEP簽署 台企可透過分散式製造布局因應

亞太地區15個國家去年11月15日共同簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），資誠聯合會計師事務所表示，相對於日本與韓國，台資企業有先天上難以加入RCEP的劣勢，但是透過分散式的製造布局，台資企業仍能充分運用RCEP及其他自貿協定的優惠，強化供應鏈的競爭力。中國大陸市場的重要性仍將迅速成長，台資企業也能透過南向布局使用RCEP與大陸市場連結。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「台資企業針對自由貿易協定與RCEP之因應策略探討」研討會，邀請資誠於大陸、越南、新加坡及台灣國際稅務及關稅專家，透過視訊及現場分享第一手訊息，討論當地實務見解及探討台資企業因應策略。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，RCEP對於台資企業供應鏈布局的影響相當重大，在現在國際貿易衝突、分散風險的趨勢下，台資企業分散製造布局及供應鏈重組的情勢已然成形。其中尤以越南、泰國、馬來西亞等東協國家為分散重點國家。大陸仍然是台資企業重要的生產基地與市場所在。如何靈活運用已存在的自貿協定，並且充分掌握RCEP的發展情況及應用條件非常重要。

PwC 亞太區關稅組主持合夥會計師Frank Debets認為，亞太區的經濟發展將是未來世界經濟的重點，亞太區之間的貿易量也將持續增加，台資企業往南向的布局也是不可逆的趨勢。和日韓相比，台資企業雖然有先天上難以加入RCEP的劣勢，但是透過分散式的製造布局，台企仍能充分運用RCEP及其他自貿協定的優惠，強化供應鏈的競爭力。大陸市場的重要性仍將迅速成長，台企也能透過南向布局使用RCEP與大陸市場連結。

不過，PwC 亞太區關稅組負責南中國與台灣市場合夥會計師Derek Lee提醒， RCEP涵蓋範圍遍及企業貿易上各個領域，包含貨品貿易、服務提供、投資等，透過原產地認定標準、關稅減免等多項措施，整合拓展了成員國間之自由貿易發展。其中主要亮點為原產地認定標準的整合及累積規則的適用、貨品貿易關稅減免，提升貿易便利化及原產地自主聲明的運用等。台資企業應盡早了解RCEP對整體供應鏈之影響，及時跟進最新動態，並與現行自由貿易協定並行審視，在目前架構下作相對應調整，以達到利益最大化。

另外，大陸與越南已成為台資企業在台灣以外最重要的兩大製造據點。大陸與東協已經具備自貿協定，PwC 越南關稅組副總經理Nguyen Hong Son 與Derek Lee分享越南與大陸在適用優惠關稅稅率時必須注意的常見錯誤，包括原產地證明的取得，產品加值率的計算，貨物稅則編號的決定等。此外，在未來RCEP生效之後，在不同自貿協定之間應該如何最適化選擇適用，是台資企業必須注意的重要課題。