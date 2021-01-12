生華科膽管癌新藥併用標準療法 延緩惡化近一倍時間

生華科（6492）今（12）日公布，其新藥Silmitasertib在膽管癌一線治療I /II 期人體期中分析療效數據，獲選將於1月15日登場的ASCO國際胃腸道癌症研討會，以口頭及壁報形式發表，其數據摘要今天已於ASCO官網公布。

由於在用藥組中的修正意向分析（mITT）病患族群，主要試驗指標--疾病無惡化存活期（PFS） 出現顯著優於標準複方化療近一倍時間，同時延長病患生命達六個月以上。

生華科相信，這項數據將在這場國際胃腸道癌症藥物最高層級的大會上引起關注，同時希望Silmitasertib能在目前尚未被滿足的膽管癌治療領域，成為有潛力的一線治療藥物。

生華科表示，這項膽管癌I /II期人體臨床試驗，為Silmitasertib合併使用化療藥物Gemcitabine及Cisplatin，用於膽管癌病患一線治療，並在美國、韓國和台灣多個臨床中心同步收案，採隨機、開放性的試驗設計，共收案124人，在用藥組共收案88位病患，並有55位病患至少完成21天的完整療程，被定義為mITT病患族群。相較日本著名二期膽道癌BT22臨床數據（僅用兩種化療藥物Gemcitabine及Cisplatin），生華科新藥顯著優於標準複方化療。