美股超級財報周登場 法人：疫情將是展望變數

美股超級財報周將於本周的下半周起登場，依據彭博調查統計，市場預測去年第4季SP500成分股的獲利，將較前一年同期衰退約8.9%，跌幅高於去年第3季的實際值6.9%，是連續第四個季度呈現衰退走勢。

國內大型法人機構分析，企業獲利數據較前季走跌，從總體環境而言，應是受到北半球疫情升溫、人流管制再起所造成的不利影響，儘管如此，美國整體去年第4季的消費動能大致持穩，製造業產出幾乎未受影響，預期獲利數據不至於低於預期。

類股中，仍以醫療保健、資通訊及原物料等呈現正成長態勢，增幅介於2~5%之間，表現較差的則為原油產業、工業及非核心消費類股，跌幅介於10~90%間，但可望較前季有所改善；至於本周率先登場的大型金融類股，預期獲利減幅達9.2%，與上季減幅9.4%相當，上季股債市大致維持多頭、成交量大，是有利條件，另外，失業人數大減，則有助於緩和提存壓力，惟疫情發展仍是未來的不確定因素。

根據統計，美股超級財報周在本周下半周，將先由金融巨擘揭開序幕，包括富國銀行、摩根士丹利、摩根大通銀行、花旗銀行都將在15日公布財報，高盛、美國銀行則是在下周的19日，接下來，則是重頭戲科技股登場，包括IBM、Netflix將在21日、SkyWork與德儀、英特爾將在22日。