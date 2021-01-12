風險情緒正向 信用債與新興債動能穩健

市場對美國新政局反應正面，帶動風險性資產走升，政府公債承壓。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債微幅淨流出約1.9億美元外，投資級債與新興市場債皆呈淨流入狀態，分別淨流入約87.9億及29.7億美元。

安聯投信指出，美國政局走勢幾乎底定，民主黨執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真，市場對更大規模刺激政策期待樂觀，風險資產整體表現正面。觀察過去一周債券市場表現，在風險情緒偏向正面的前提下，上周包括全球及美國政府債等避險性債券多走跌，美國10年期公債殖利率來到約1.12%的水準，同時風險性債券如信用債、新興市場債及可轉債表現則相對正向。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，隨著美國政局愈趨確定、疫苗開始施打，經濟從疫情衝擊中走出，新興市場重新受到矚目，過往駐足已開發市場公債的資金也開始流向新興市場主權債；從評價面來看，新興市場美元公債近期利差仍在約300點左右的水平，不但明顯高於同類型的資產如全球公債，以及全球投資級債、美國與歐洲投資級債等避險企業債，可提供投資人更佳的收益報酬，也因目前利差距其5年平均低點仍有一段距離，後市仍有收斂空間。

從供需面分析，許家豪表示，2020年新興市場主權債發行量來到相對高點，其中主要原因是中東及非洲國家因油價在疫情衝擊下走跌造成財政壓力而造成，然而預估隨著景氣復甦，油價及原物料價格逐漸回穩，2021年新興市場發債量可能明顯縮減，也有望為新興市場債後市表現帶來支撐。

此外，許家豪指出，由於民主黨有望獲得行政、立法完全執政優勢，美國接下來推出的刺激紓困方案規模有望提升，財政壓力的增加恐讓美元承壓，加上金融市場波動度降低，相關情勢有利新興市場貨幣表現。但因新興市場貨幣波動仍相對較高，在投資上許家豪建議在布局時應以新興美元主權債為核心，適量搭配新興當地貨幣債與企業債，在獲得較佳的收益同時，也參與疫情後新興市場景氣復甦的成長契機。