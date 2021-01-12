彭博：民主黨全面執政 資金挹注美國股票型ETF

民主黨全面執政，拜登將於1月14日布規模高達數兆美元的刺激方案細節，提升景氣復甦樂觀預期，循環類股引領美股四大指數齊創新高，全球股市勁揚。

依據彭博資訊統計，截至2021/1/8過去一週ETF基金淨流量顯示，多數市場延續2020年氣勢持續吸引資金進駐，整體股票型ETF資金近週淨流入147億美元，其中主要流入全球及美國股票型ETF，近週資金分別淨流入83.5億與71.1億美元，新興市場及日本近週資金淨流入13.6億及9.2億美元，亞太及拉美股票型ETF近週資金淨流入5.6億0.2億美元，歐洲股票型ETF近週則遭小幅調節3.2億美元，而中國股票型ETF繼去年淨流出近94億美元後，2021年初仍陷美中角力影響持續遭資金調節，呈現淨流出38億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2021年首週全球風險性資產多頭氣勢如虹，其中美國民主黨執政下的政策期待引發通貨再膨脹策略交易(reflation)躍居盤面要角，能源、原物料、金融及工業等價值循環類股漲勢領先，而疫苗、半導體晶片需求強勁及電動車題材火熱，支撐生技及全球科技股維持強勢，未來一週國際消費電子展(CES)及摩根大通醫療年會即將登場，有望進一步推升雙技產業表現。

由於民主黨在參議院僅擁有微弱多數優勢，若想推動大規模財政計畫仍須取得黨內共識及共和黨支持、難度頗高，但這也降低在科技監管及醫療改革等極端政策的風險。值此投資風格輪動、機會與風險並存的波動環境，建議採取多元布局策略，看好「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股、雙收益-美國與新興市場平衡型基金」三大方向，迎接後疫情時代及民主黨主政下的投資行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示，東北亞國家無疑處於全球新興市場領先地位，中國受到來自創新與數位轉型帶動的國內多元經濟所驅動，有更多的企業將受惠於中國內需消費動能與市場整合趨勢。我們觀察到隨著中國股債產品納入國際指數，外國投資人對於中國A股與債券的需求增加，中國也持續開放本地資本市場，至於台灣與南韓則是科技硬體結構性成長以及全球科技產品供應鏈多角化的受惠者。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，隨著美國經濟回暖，因為疫情而被壓抑的需求將於今年獲得釋放，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，科技及醫療等創新成長股料將持續擔綱多頭主流。另外也在消費耐久財及工業類股找到投資機會，看好消費習慣改變加速電子商務發展，以及供應鏈在地化帶動工廠數位化和產線自動化需求的市場商機。