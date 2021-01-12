先機：2021年中國及新興市場投資契機多

先機環球投資公司表示，2021年中國及新興市場投資契機多，值得拉高配置。

先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)說，今年新興市場股市是跟著全球股市走，年初新冠肺炎疫情席捲歐洲跟美國，導致全球包含新興市場在內大幅崩跌，但可發現，3月23日以後，股市開始跌深大幅反彈，因聯準會出手開始挹注資金救市，開始在市場購入信用資產，加上今年中國在防疫成效上相對出色，讓中國經濟領先復甦，中國股市也率先領漲，今年新興市場整體表現不錯，其中，巴西表現則為巴西里爾疲弱而讓巴西股市表現較差。另一方面，印度股市表現雖然沒有中國那麼亮眼，但是今年印度股市表現也是相當不錯。

李翰華表示，今年以來的新興市場漲幅有12~13%，同時期新興市場基金上漲16%報酬，表示有3%的超額報酬，當中有超過一半的超額回報來是自於中國及台灣的投資部位，就類股來說，消費類股、電子商務以及IT類股表現相對突出、畢竟在低利率低成長的環境之下，具備高成長特質的類股表現自然會相對突出。

展望未來中長期，中國的投資前景還是好的，中國及新興市場還是有許多投資機會，未來五年要在新興市場或中國挖掘贏家企業，需要具備以下幾點條件：第一、內需市場要夠大；第二、政府需要推出足夠的財政刺激政策來加以支持；第三、推動內部結構性改革；第四、政府願意投資科技環境（無形的經濟活動）。以上特性都可以在中國找得到。

未來中國投資機會包括，電子商務，醫療保健等消費產業。投資方向可以跟著中國五年計畫，從五年計畫中有幾個發展重點，例如綠色經濟，IT產業，以及中國會開放資本市場，都是投資人值得去關注的題材。

先機環球投資已成為木星(Jupiter)集團成員，也是聯合國責任投資原則的簽署的企業會員之一，所有的投資團隊都非常重視ESG的因子。投資團隊在布局新興市場，會將ESG的因子融入投資流程，投資團隊花費許多時間與投資公司的治理團隊對話，了解該公司的治理層面、環境層面及社會層面，以觀察是否會影響到公司投資表現。投資團隊認為，唯有永續發展投資的企業，才能創造長期的投資回報。因為這類的企業會重視所有利害相關人(包含股東)的投資報酬權益。

就投資流程來說，先機投資團隊採取長期投資策略，會投資企業需要有良好的獲利能力、企業必須要有永續不墜的競爭力，套一句股神巴菲特說的，該企業必須要有經濟的護城河（例如，企業具有優勢品牌或者具有強大的經濟規模及龐大的銷售網路），可以讓獲利及營收持續的長期獲利下去。