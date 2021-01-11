好消息！批發零售業受僱人數 領先各業回到疫情前水準

主計總處今（11）日指出，在年底旺季效應帶動下，以及疫情衝擊減緩、經濟情勢回穩，去(2020)年11月底全體受僱員工人數已經連續6個月走揚，其中批發零售業更領先各業，受僱人數回升到新冠肺炎疫情發生前水準。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2020年11月工業及服務業受僱員工人數為798.2萬人，較上月增加1.8萬人或0.21%，其中製造業增加7,000人，批發及零售業增加3,000人，餐飲業增加2,000人。

她進一步指出，逢年底通常都會有旺季效應，過去5年，11月受僱員工人數較10月增加1.2萬人至1.7萬人之間，去年11月受僱員工人數則較10月增1.8萬人，表現優於往年，反映疫情衝擊減緩。

她並指出，從去年6月經濟活動重啟以來，整體受僱員工人數累計增加8萬人，但仍較2019年底疫情爆發前減少3.7萬人，顯見勞動市場雖逐漸好轉，但仍回復到疫情之前的水準。

若進一步觀察各業別表現，陳惠欣指出，去年11月底批發零售業受僱員工人數呈現月增、年增，去年前11月累計數亦呈現年增，「批發零售業已經回到疫情前的水準」。

至於製造業受僱員工數自去年9月開始，呈連續3個月增加，11月更增加7,000人，惟製造業受僱員工人數若和疫情爆發前的2019年12月底相較，仍減少2萬人。

值得注意的是，製造業中，各業景氣及勞動市場也呈兩樣情。若觀察去年前11月各行業受僱員工人數變化，製造業減少1.3萬人，其中機械設備製造業減少6,000人、紡織成衣業減少5,000人，電腦電子產品及光學製品製造業則增加4,000人。

陳惠欣強調，整體工業及服務業勞動市場呈逐月慢慢轉好，但受到國際疫情影響，部分國家重啟管制措施，外在環境仍充滿不確定性。