快訊

夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

好消息！批發零售業受僱人數 領先各業回到疫情前水準

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（11）日指出，在年底旺季效應帶動下，以及疫情衝擊減緩、經濟情勢回穩，去(2020)年11月底全體受僱員工人數已經連續6個月走揚，其中批發零售業更領先各業，受僱人數回升到新冠肺炎疫情發生前水準。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2020年11月工業及服務業受僱員工人數為798.2萬人，較上月增加1.8萬人或0.21%，其中製造業增加7,000人，批發及零售業增加3,000人，餐飲業增加2,000人。

她進一步指出，逢年底通常都會有旺季效應，過去5年，11月受僱員工人數較10月增加1.2萬人至1.7萬人之間，去年11月受僱員工人數則較10月增1.8萬人，表現優於往年，反映疫情衝擊減緩。

她並指出，從去年6月經濟活動重啟以來，整體受僱員工人數累計增加8萬人，但仍較2019年底疫情爆發前減少3.7萬人，顯見勞動市場雖逐漸好轉，但仍回復到疫情之前的水準。

若進一步觀察各業別表現，陳惠欣指出，去年11月底批發零售業受僱員工人數呈現月增、年增，去年前11月累計數亦呈現年增，「批發零售業已經回到疫情前的水準」。

至於製造業受僱員工數自去年9月開始，呈連續3個月增加，11月更增加7,000人，惟製造業受僱員工人數若和疫情爆發前的2019年12月底相較，仍減少2萬人。

值得注意的是，製造業中，各業景氣及勞動市場也呈兩樣情。若觀察去年前11月各行業受僱員工人數變化，製造業減少1.3萬人，其中機械設備製造業減少6,000人、紡織成衣業減少5,000人，電腦電子產品及光學製品製造業則增加4,000人。

陳惠欣強調，整體工業及服務業勞動市場呈逐月慢慢轉好，但受到國際疫情影響，部分國家重啟管制措施，外在環境仍充滿不確定性。

疫情 製造業 零售業

延伸閱讀

防疫封城關閉邊界 德國2020年申請庇護人數銳減

人數優勢下 立院臨時會只處理民進黨版三預算案

寧繳費不用人 未足額進用身障者全台11年零開罰

疫情爆發、不敢就醫 這病患者就醫人數卻逆勢成長

相關新聞

大榮澄清司機低薪爭議 強調勞動條件依法辦理

大榮今天表示，針對1月11日新北產業工會秘書長王浩等針對低薪等問題，到公司來陳情抗議，針對其訴求回應進行說明，對於員工之...

從三大關鍵字求職 讓你離高薪近一點

疫情下，年後「跳槽族」大增！根據人力銀行的最新調查發現，今年有高達九成三上班族透露，在牛年農曆年後會想換工作，比例創12...

南亞科自主研發新里程碑 1A製程本月預估可產第一顆

南亞科跨出自主技術研發一大步。據了解，自行開發的1A製程，已完成脫離美光專利汙染確認，本月進行試產，預估本月底可正式產出第一顆可運作的產品， 邁向南亞科自主研發新里程碑。

【風電圈海／下】政府放任業者自行圈海 台灣海域將被群雄割據？

經濟部以先示範、次潛力、後區塊三階段推動離岸風電發展，今年要進入第三階段的開放選址，風電業者將本求利，會往風場好的地方「圈海」，北方三島只是冰山一角，學者憂心台灣海域勢將進入群雄割據的戰國時代，政府淪為被動審查是不負責任的作為。

北方三島反風電場 王美花：第一季召開定案說明會

經濟部能源局推動台灣離岸風電發展，分成「先示範、次潛力、後區塊」三階段。近日外商有意在東北海域開發風力發電廠，陸續在地方...

離岸風電第三區塊遊戲規則 王美花：第一季對外公布

經濟部能源局原本預計去年底前公布離岸風電第三區塊開發遊戲規則，然而至今仍只聞樓梯響。對於為何出現延宕，經濟部長王美花今（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。