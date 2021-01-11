大榮澄清司機低薪爭議 強調勞動條件依法辦理

大榮今天表示，針對1月11日新北產業工會秘書長王浩等針對低薪等問題，到公司來陳情抗議，針對其訴求回應進行說明，對於員工之勞動條件除一切依法辦理外，司機的薪資結構，本俸僅為其中一項固定科目，大榮的司機若正常出勤，其薪資一定高於基本工資，且每月尚有效率獎金，一般司機同仁平均薪資約落於4.5萬元到5.5萬元的區間，依個人趟次效率不一。

大榮今天的完整聲明稿如下：

本公司對於勞工之勞動條件、保險與福利等，悉依照或優於勞動相關法令辦理，對於員工之勞動條件除一切依法辦理外，並提供員工紅利、年終獎金、三節獎金／禮品以及由公司全額支付之團體保險等福利項目，所提供之薪酬福利具有相當之競爭力。

因此對於工會所述薪資比同業低乙事，本公司認為應以整體之勞動條件與基準來比較始為客觀、公平。

貨櫃業駕駛員之收入非常仰賴運送之貨量、趟次等，此為同業間眾所周知，但本公司致力於讓勞工之工時能儘量符合法令，若確有延長工時之必要，本公司亦會依法給付加班費。

另外針對司機的薪資結構，本俸僅為其中一項固定科目，本公司司機若正常出勤，其薪資一定高於基本工資，且每月尚有效率獎金(抽分薪資)，一般司機同仁平均薪資約落於45K~55K（依個人趟次效率不一）。

二、工作超時

本公司共有138名駕駛員，承上述，平日工作安排本公司均會儘量符合法定工時，惟連續假日後或繁忙期，確實會有因客戶貨量增加、道路塞車等狀況，偶有需要同仁配合延長工時，但本公司仍會依法給付加班費，就此情況本公司將會尋求資源、持續改善。

三、員工反應意見遭懲處

張員、曹員因違反工作規則，偽造不實出勤工時，經查處屬實而受懲處。張員向主管反應工時長，本公司續將其異動至離其居住地較近之營業據點，以縮短其通勤時間。

張員先有偽造不實之出勤工時，並據以申請加班費，再以超時檢舉本公司，此舉實已涉偽造文書、背信之責。現又欲以上述之前、後事件誤導大眾以為其遭受不當懲處，此實與事實不符，本公司擬將依循法律途徑、主張權益。

為維護勞資關係和諧，本公司亦期待透過工會作為橋樑，共同創造更好的勞動環境，未來希望雙方能持續提升溝通品質，避免讓有心人士操弄矛盾、以訛傳訛。