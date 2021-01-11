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「綠領」培訓重鎮落腳高雄 啟動離岸風電人才培訓計畫

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為落實離岸風電高階人才在地化及創造綠領在地就業，經濟部長王美花今（11）日親自參與「海洋科技產業創新專區」完工啟用典禮，該專區將打造高雄成為離岸風電人才培訓重鎮，中長期則將投入海洋科技產業創新。

政府推動2025年能源轉型政策，除規劃於2025年達成5.7 GW離岸風電設置目標及離岸風電產業在地化目標外，亦啟動離岸風電人才培訓計畫，並投入產業轉型，預計創造新台幣1兆元投資額、1.2兆元產值及20,000個工作機會。

經濟部能源局指出，創新專區中的「海洋科技產業人才培訓及認證中心」特別與國際知名訓練中心Maersk Training合作，建置國際風能組織（GWO）認證各項離岸風電訓練課程，專區內有8位經GWO認證專業講師組成的教官團隊，提供10項專業課程，16個GWO課程模組，包括基礎安全訓練（BST）及基礎技術訓練（BTT），進階救援訓練（ART）及進階急救訓練（EFA）及葉片修復（BP）等專業課程，提供完整離岸風電訓練服務，為國際級海洋科技人才培育中心，同時與多國內外知名廠商，如西門子、沃旭簽訂客製化課程，提供產業實習機會，將成為亞洲地區離岸風電人才培育機構重鎮。

經濟部能源局表示，專區內「海洋創新研發中心」則將引進國內外業界及法人能量，投入於水下載具研發、海洋防蝕技術、海生物資源、運維技術等領域，建置離岸風電相關技術測試開發，帶動南台灣海洋科技研發產業，並切入國際供應鏈市場，提升我國綠能產業製造能量與附加價值，加速推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」。

離岸風電 經濟部 綠能

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