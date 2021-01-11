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從三大關鍵字求職 讓你離高薪近一點

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
上班族想換工作的主因是「不滿意薪水」。圖／聯合報系資料照
上班族想換工作的主因是「不滿意薪水」。圖／聯合報系資料照

疫情下，年後「跳槽族」大增！根據人力銀行的最新調查發現，今年有高達九成三上班族透露，在牛年農曆年後會想換工作，比例創12年以來新高，而上班族想換工作的主因是「不滿意薪水」，占57.7%。同時，綜觀人力銀行的調查還可以發現，若從外商、科技業、科學園區「三大關鍵字」下手，會讓你離高薪，還有夢幻企業近一點。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，資方看好「疫後經濟」開始復甦，不但帶來「轉（急）單效應」，部分台商甚至已回來設廠；內需這邊的消費力道，也同步反彈，使得「內外銷廠商」同步擴大招募規模，讓年後徵才熱度持續升溫。

此外，如果年後換工作，在可複選狀況下，yes123求職網發現，上班族最想進入的行業，就是「科技資訊」（33.5%），這自然和科技業相對高薪有關。

另，在以薪資為首要跳槽前提下，外商企業也是另一項跳槽指標。根據yes123求職網調查顯示，在年後想換工作的人當中，竟然有高達八成七的人，考慮到外商公司上班，並且希望月薪能比現在領的，平均高出4,426元，而在可複選情形下，最優先考慮進入「美商」（80%），其次為「日商」（53.5%），以及「歐商」（33%）、「港商」（27.2%）。

想找高薪工作，除了外商、科技業之外，科學園區也是另一個關鍵字，同時也是目前人才需求非常暢旺的地方。根據104人力銀行徵才資料庫，三大科學園區及週邊地區2020年下半年平均每月15萬個工作機會，占全體同期的23%，即，全體平均每四個工作機會，就有一個來自科學園區及其週邊。園區產業特性，相對不受疫情影響，工作機會數比2019年同期增加10%，相比全體徵才市場年增1%；追蹤過去五年，工作機會數成長16%，也高於全體增幅的11%。

尤其值得注意的是，科學園區中的半導體徵才數量雖非大宗，薪資排名卻很了得，根據104人力銀行調查，2020年平均月薪52,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業的53,984元，排名第三的則是投資理財業的51,718元。

關於跳槽族最關心的「薪資條件」，根據yes123求職網的調查顯示，對年後預計徵才的企業來說，平均開出的月薪條件為36,500元，比起去年的35,196元，增加3.7%，多了1,304元，續創2009年以來的新高。換算下來，「日薪」約提高44塊錢，等於可以多買一杯「平價咖啡」。

楊宗斌進一步分析起薪走揚原因，主要受惠於「基本工資」連五個年度增加，以及後疫情時代的企業「鮭魚返鄉潮」，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生「同業比價」效果，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高。

徵才 薪資

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