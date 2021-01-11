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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

巨大年營收 首次破700億元

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

電動自行車與防疫概念股雙重發燒，巨大（9921）集團（9921）2020年12月營收57.52億元, 較去年同期成長19.64 %， 全年營收首度跨越700億元大關， 達700.03億元, 年增10.41%，創歷史新高。

巨大公司表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，是帶動自行車產業成長的重要原因。巨大集團12月營收成長主要來自自有品牌銷售。捷安特歐洲、美國及中國三大主要市場，以原幣計算，皆較去年同期大幅成長超過四成。

美利達（9914）2020年12月銷售台數86,197台，年增7.15%，營收淨額24億2,676萬元，年增0.55%。全年累計營收270億9,202萬元，小幅衰退3.33%。

電動自行車 營收

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