巨大年營收 首次破700億元

經濟部以先示範、次潛力、後區塊三階段推動離岸風電發展，今年要進入第三階段的開放選址，風電業者將本求利，會往風場好的地方「圈海」，北方三島只是冰山一角，學者憂心台灣海域勢將進入群雄割據的戰國時代，政府淪為被動審查是不負責任的作為。

2021-01-11 16:04