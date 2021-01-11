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海洋科技產業創新專區啟用 離岸風電人才本土培訓

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台灣政府大力推動離岸風電政策，2025年將要建置5.7GW（十億瓦）。而為了讓離岸風電人才可以在台灣培育，中央政府於2017年以前瞻基礎建設預算42億元於高雄興達漁港設置「海洋科技產業創新專區」，完備國內水下基製造、海事工程技術、人才與產業發展能量。

海洋科技產業創新專區以「海洋工程」、「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新」為主軸，建立台灣離岸風電水下基礎製造能量，培育國內離岸風電人才，建立海洋科技產業自主研發能量。

負責專區的金屬工業研究中心執行長林秋豐表示，目前專區內有海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心已經建置完畢，離岸工程測試驗證中心。他預估今年預計將會培訓400位專業人員，目標三年後可以培訓一年1,000人。

經濟部長王美花與高雄市長陳其邁今（11）日出席啟用儀式。王美花致詞時表示專區不僅讓既有的生態濕地及漁港均保留下來，也將新穎的離岸風電產業引進到高雄行程產業聚落。

王美花接下來說，全球都在講減碳節能的國際趨勢，而總統蔡英文2016年上台就大力推動再生能源，「如果當時不是這樣開始密集推動再生能源，我們今天不太可能一個一個工作呈現在大家面前。」

王美花表示，很多國家都在培訓離岸風電水下基礎建設，這樣的培訓多麼專業，同時費用也高得嚇死人，因此台灣能有自己的培訓非常重要。她說，台灣在離岸風電第一、二階段將建置5.7GW，接下來還有區塊開發，顯示後續有長期維運計畫的必要性。此外，專區也會做好產業聚落，許多潛在廠商都在詢問，但將等到招商辦法出爐後公開招商。

王美花受訪受訪說，台灣要發展離岸風電就應該有本土的培育中心，不能每個人都派到國外去。而在台灣訓練取得國際機構證照後，也可以適用在全球各地。對於培訓費用動則3萬至15萬元是否費用太高，她強調，同樣的訓練到國外則是會貴上好幾倍。

至於未來是否會限制取得證照者優先投入台灣離岸風電工程，王美花表示，人才培養出來不僅國內有市場，未來台灣成為亞太地區離岸風電中心，也有可能可以到其他地區發展。

離岸風電 王美花 前瞻基礎建設

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