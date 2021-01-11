雅茗-KY去年營收年衰28.7% 公司看好今年營運大躍升

雅茗-KY（2726）公告去年(2020)12月營收1.51億元，月增3.98%、年減20.95%，雖受淡季與匯率波動影響，營收表現不及去年同期，但累計第4季營收4.51億元，年減10.6%，營運已逐漸回溫。展望今年，公司預期，在市場復甦，和公司體質調整有成下，有助營運大躍升。

雅茗-KY累計去年營收15.8億元，因受新冠疫情大衝擊導致年減28.73%，公司表示，疫情期間同步進行集團組織精實及營運體質調整，營業費用持續下降，營利率大幅提升，徹底擺脫去年上半年的疫情干擾，6月起逆勢反轉獲利，第3季獲利回升且總額較去年同期成長31%，預估第4季將持續交出亮眼成績。

雅茗-KY去年全年新展300店目標達成，截至目前，全球總店數已經突破1150店大關，並在美國地區設立合資公司，以展現加快擴展美國市場決心。

雅茗-KY說，美國市場是海外布局的重點，未來3年內將挑戰200家門店，透過美國子公司、合資公司及大夥伴菁英計劃，由美西市場逐步前進至德州等大市場，除了直營店開設外，也會以扶植各區域菁英加盟商為主，擴大快樂檸檬在北美茶飲市占率。

在大陸市場展店方面，雅茗-KY說，由於疫情因素讓年輕世代就業人口更願意留在家鄉，並選擇創業，而手搖飲料因為投入成本低，成了創業的首選項目之一，加上大陸政府持續擴大內需，三、四線城市發展前景大好，快樂檸檬在三、四線城市的擴大展店策略將有豐碩成果。

另一品牌「仙踪林」在品牌升級改造、推出快閃店後，吸引許多加盟商及投資者的高度詢問，今年預計將在上海地區，開出數十家直營店與加盟店，上海以外地區則採取大區代理合作方式展店，並將持續強調品牌時尚新形象，每一季都推出不同主題快閃店。