雅茗-KY看好今年營運大躍升

雅茗-KY（2726）去年(2020)12月營收1.51億元，月增3.98%、年減20.95%，雖受淡季與匯率波動影響，營收表現不及去年同期，但累計第四季營收4.51億元，僅年減10.6%，營運已明顯回溫。

2020年全年雅茗-KY營收15.8億元，因受新冠疫情大衝擊導致年減28.73%，雅茗-KY表示，疫情期間同步進行集團組織精實及營運體質調整，營業費用持續下降，營利率大幅提升，徹底擺脫去年上半年的疫情干擾，6月起逆勢反轉獲利，第3季獲利回升且總額較去年同期成長31%，第4季將持續交出亮眼成績。

雅茗-KY表示，去年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎，全年新展300店目標達成，截至目前，全球總店數已經突破1150店大關，並投資參股台灣知名茶飲品牌可不可熟成紅茶，也在美國地區設立合資公司，以展現加快擴展美國市場決心，同時，更以合盟模式布局東協市場，馬來西亞及印尼市場皆於去年各開出4家快樂檸檬門店。

對於今年營運規劃，雅茗-KY指出，將會持續深化3箭策略，首先在大陸市場展店方面，由於疫情因素讓年輕世代就業人口更願意留在家鄉，並選擇創業，而手搖飲料因為投入成本低，成了創業的首選項目之一，加上大陸政府持續擴大內需，三、四線城市發展前景大好，快樂檸檬在三、四線城市的擴大展店策略將有豐碩成果。另外，「上海檬奇奇」合資公司計劃將「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市。聚焦大學生及年輕消費族群，讓快樂檸檬品牌成為年輕人消費首選。

雅茗-KY也說，集團另一大品牌「仙踪林」在品牌升級改造、推出快閃店後，吸引許多加盟商及投資者的高度詢問，今年預計將在上海地區，開出數十家直營店與加盟店，上海以外地區則採取大區代理合作方式展店，並將持續強調品牌時尚新形象，每一季都推出不同主題快閃店。

在海外市場方面，雅茗-KY表示，去年雖然受到疫情影響，展店速度暫放緩，但去年仍開出24家店，隨著疫苗即將普及，經濟預測機構也認為今年景氣將好轉，因此今年海外市場發展策略將會持續深耕美國市場及加大東協市場佈局。

雅茗-KY說，美國市場仍是海外布局的重點，快樂檸檬已成為美西地區茶飲強勢品牌，未來3年內將挑戰200家門店，透過美國子公司、合資公司及大夥伴菁英計劃，由美西市場逐步前進至德州等大市場，除了直營店開設外，更會以扶植各區域菁英加盟商為主，擴大快樂檸檬在北美茶飲市佔率。

至於在東協市場上，雅茗-KY指出，馬來西亞合資公司去年在疫情下仍舊表現亮眼，成立不到半年已開出4家門店，今年除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以利東協大經濟區域布局，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場之代理商也積極參與及加入拓展計劃。