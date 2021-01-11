海洋科技產業創新專區啟用 風電人員無須遠赴國外受訓

台灣離岸風力發電亟需產業人才，高雄興達港「海洋科技產業創新專區」今天啟用，經濟部長王美花親替首批受訓人員戴上作業安全帽，一年訓練量可望達1800人次。金屬中心指出，以後台灣可自行培訓與認證海事人才，未來放眼亞洲市場，推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」。

蔡英文總統宣示，2025年綠能要達總能源20％，行政院前瞻基礎建設計畫挹注綠能建設。經濟部能源局在興達港興建「海洋科技產業創新專區」，內含海洋工程、海洋科技工程人才培訓及認證、海洋科技產業創新三大主軸，今由經濟部長王美花、能源局長游振偉、高雄市長陳其邁等人主持開幕式。

負責建置的金屬工業研究中心指出，海科專區導入國外專業團隊建置離岸風電課程，擁有8位ＧＷＯ認證講師，提供基礎安全及技術訓練等10項課程，受訓費用從3萬至15萬不等，葉片修復培訓課程的成本最高。人培中心訓練設施通過認證後第一次開訓，一年可望培訓1800人。

王美花指出，過去出國觀摩得知，離岸風電的人才培訓難度很高，屬於高成本訓練課程，台灣自有訓練中心是降低成本的好方法，也讓年輕人多一個就業機會，今年內會有苗栗、彰化、雲林三個風場陸續完成。