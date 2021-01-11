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拚有感紓困！經濟部國營事業租金減收措施 延長至6月

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為減輕新冠肺炎疫情衝擊對承租人的負擔，經濟部今（11）日宣布，經濟部所屬國營事業租金減收措施延長至110年6月。

經濟部表示，已訂定「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」，對於承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司（以下簡稱各國營事業）土地房舍的承租人，109年全年租金以減收二成為原則。

經濟部表示，考量目前新冠肺炎疫情持續影響，且「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間及「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第二次追加預算案」執行期間均至110年6月30日，爰將延長各國營事業租金減收二成期間至110年6月，並由各國營事業主動辦理減租，以期減輕承租人受疫情的影響。

另，承租各國營事業土地房舍作製造業使用者，則比照經濟部工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案辦理。

經濟部 租金 肺炎

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