逾二成海歸派返台求職 輸入性失業壓力浮現

過去一年來，因為全球疫情關係，讓不少海漂族想返台求職，根據yes123求職網今（11）日公布的「年後轉職潮與海漂族PK海歸派調查」發現，有22.3%「曾經有過國外工作的經驗，但目前已返台求職、工作」，顯見過去一年來，因為全球疫情關係，反倒是讓不少海漂族想返台求職，成了「海歸派」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣相較其他國家，這回卻因防疫有成，意外有機會讓「海漂族」變「海歸派」，特別是還有家人要照顧的中高階主管、外派台幹，基於安全考量，會提高返台求職意願；另外在國外求學剛畢業的新鮮人，也迫於僑居地工作機會喊卡，「疫外」改變職涯規劃回台。

楊宗斌並推測，目前台灣失業率變化尚屬穩定，不過若全球疫情遲遲無法緩解，邊境沒有解封，再持續一年的話，當然就要擔心「輸入性失業」的壓力出現，畢竟整體工作機會的「胃納量」，現階段沒有太大變化。

加上整體經濟尚未明顯復甦，薪資結構無法大幅改變情況下，「海歸派」可能要屈就，或有學非所用的心理準備，返台後才有可能馬上上工。不過海歸人才若有一些新科技專長，像是5G、AI、數據分析、區塊鏈、跨境電商經驗者，搭配語言能力優勢，不排除會有較多錄取機會。

不過，「海歸派」確實有其競爭優勢。根據yes12求職網的調查發現，若擁有「國外工作」經驗，有33.8%的企業指出，「會提高」錄取意願；還有25.2%的公司透露，「願意」提供海歸人才較高的薪資。

「年後轉職潮與海漂族PK海歸派調查」，是由yes123求職網於2020年12月24日到2021年1月4日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,233份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業部分，有效問卷共951份，信心水準為95%，誤差值為正負3.18%。