【重磅快評】解讀美國錢尼爾天然氣登陸台灣的意義

中油向美國最大的錢尼爾能源公司〈CHENIERE ENERGY〉簽下二十年天然氣採購約，第一艘槽船頂著強東北季風，已順利在台中港接收站泊靠、卸載，這對我國能源安全、天然氣氣源補給具有重大意義。

台灣的天然氣採購侷限在澳洲、卡達少數國家的期貨，既然是期貨，採購量都是精算結果，變動量很有限；國際天然氣現貨市場台灣規模小，沒什麼競爭力。因此，蔡政府強力推動非核家園，凍結核電；空污、霾害等因素，煤電占比也越發降低，所有缺口全靠燃氣發電補上，需求壓力大增。受限於地形、強陣風，以及天然氣儲存時間有限，台灣氣電偶而會捉襟見肘。

原本液化天然氣市場因為港口、接收站等技術限制，各國仍依賴傳統、價廉的能源，以致於全球供應相對穩定；日本三一一後的零核、減核階段，能源缺口幾乎全數以氣電補上，龐大的需求，造成天然氣市場瞬間搶爆，有錢也不一定買得到。

真正造成天然氣市場搶爆，是大陸要取代美國做守候地球的領頭羊。國家主席習近平一席「金山銀山不如綠水青山」的環境宣示，先從整頓空污、霾害著手，拆掉燒煤設備，推動煤改電、煤改氣。大陸過去主要能源是煤，蘊藏量極大，製造的空污多到幾乎無法整治。

全面廢煤、煤改氣後，天然氣需求暴增，遠超過大陸自產能量，不夠的部分全球搶氣；組建全球最大的搶氣軍團，好幾組人馬同時巡航國際，哪裡有氣源就立刻殺過去。台灣中油買氣只有少數人馬，靠電話聯繫，完全不是大陸的對手。

台灣的港口、接收設備不利天然氣槽船靠泊，台灣自有槽船就伏羲幾條，全用在期貨運輸，若現貨市場搶到貨，還得到處找船、租船；一船天然氣運到台中港，碰上強烈東北季風無法靠泊，中油購氣部門必須快速協調其他國家換貨；這局面一個月發生兩次並不罕見。