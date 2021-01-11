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【重磅快評】解讀美國錢尼爾天然氣登陸台灣的意義

聯合報 / 主筆室
台中港液化天然氣廠。圖╱中油提供
台中港液化天然氣廠。圖╱中油提供

中油向美國最大的錢尼爾能源公司〈CHENIERE ENERGY〉簽下二十年天然氣採購約，第一艘槽船頂著強東北季風，已順利在台中港接收站泊靠、卸載，這對我國能源安全、天然氣氣源補給具有重大意義。

台灣的天然氣採購侷限在澳洲、卡達少數國家的期貨，既然是期貨，採購量都是精算結果，變動量很有限；國際天然氣現貨市場台灣規模小，沒什麼競爭力。因此，蔡政府強力推動非核家園，凍結核電；空污、霾害等因素，煤電占比也越發降低，所有缺口全靠燃氣發電補上，需求壓力大增。受限於地形、強陣風，以及天然氣儲存時間有限，台灣氣電偶而會捉襟見肘。

原本液化天然氣市場因為港口、接收站等技術限制，各國仍依賴傳統、價廉的能源，以致於全球供應相對穩定；日本三一一後的零核、減核階段，能源缺口幾乎全數以氣電補上，龐大的需求，造成天然氣市場瞬間搶爆，有錢也不一定買得到。

真正造成天然氣市場搶爆，是大陸要取代美國做守候地球的領頭羊。國家主席習近平一席「金山銀山不如綠水青山」的環境宣示，先從整頓空污、霾害著手，拆掉燒煤設備，推動煤改電、煤改氣。大陸過去主要能源是煤，蘊藏量極大，製造的空污多到幾乎無法整治。

全面廢煤、煤改氣後，天然氣需求暴增，遠超過大陸自產能量，不夠的部分全球搶氣；組建全球最大的搶氣軍團，好幾組人馬同時巡航國際，哪裡有氣源就立刻殺過去。台灣中油買氣只有少數人馬，靠電話聯繫，完全不是大陸的對手。

台灣的港口、接收設備不利天然氣槽船靠泊，台灣自有槽船就伏羲幾條，全用在期貨運輸，若現貨市場搶到貨，還得到處找船、租船；一船天然氣運到台中港，碰上強烈東北季風無法靠泊，中油購氣部門必須快速協調其他國家換貨；這局面一個月發生兩次並不罕見。

錢尼爾公司是美國最大的天然氣出口商，本來做天然氣進口生意時不賺錢，頁岩氣技術突破後，錢尼爾很靈光的把設備改為出口用，二○一六年開始出口天然氣，二年後就登上全球五百大企業。錢尼爾政治立場以往傾向共和黨，不過據說拜登家族有人在錢尼爾任職。

錢尼爾能源公司（Cheniere）跨足LNG這塊正迅速成長的市場，目前已是美國最大的天然氣出口商。路透CHINA-RUSSIA/ENERGYVessel carrying liquefied natural gas cargo from Russia's Yamal LNG project, is seen at Rudong LNG Terminal in Nantong, JiangsuA vessel carrying liquefied natural gas (LNG) cargo from Russia's Yamal LNG project, is seen at Rudong L...【作者：路透社 日期：2018/7/20 檔名：E36954234.JPG】【作者：UCD匯入，日期：2018-08-10，數位典藏序號：20180810183626448】
錢尼爾能源公司（Cheniere）跨足LNG這塊正迅速成長的市場，目前已是美國最大的天然氣出口商。路透CHINA-RUSSIA/ENERGYVessel carrying liquefied natural gas cargo from Russia's Yamal LNG project, is seen at Rudong LNG Terminal in Nantong, JiangsuA vessel carrying liquefied natural gas (LNG) cargo from Russia's Yamal LNG project, is seen at Rudong L...【作者：路透社 日期：2018/7/20 檔名：E36954234.JPG】【作者：UCD匯入，日期：2018-08-10，數位典藏序號：20180810183626448】

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