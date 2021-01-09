五大因素助攻…出口連六紅 寫三個新高

財政部昨（8）日公布，去年12月出口330億美元，年增12%，創歷年單月新高，已經連六紅；因12月出口表現強勁，去年第4季、全年出口表現分別創下單季、歷年新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，去年出口表現可謂是「柳暗花明」，除了第2季受到疫情及春節工作日減少影響，出口呈現衰退，第4季出口972.1億美元，年增11.7%，不僅超出主計總處的預測，更為史上同期最大值。去年全年出口3,452.8億美元，年增4.9%，同為歷史新高。

蔡美娜分析，共有五大原因造就出口強勁，首先，雖然國際市場受新冠肺炎疫情影響，但也帶動新興科技及遠距商機；其次，蘋果等國際智慧型手機品牌大廠推出新型消費性電子產品，帶動我國產業鏈；第三，下半年各國生產活動陸續回溫，激勵國際原油價格；第四，在上述原因帶動下，傳產需求成長；第五則是年底拉貨效應帶動。

蔡美娜說，在五大原因的帶動下，去年電子零組件、資通及視聽產品兩大貨類出口大幅成長，合計占去年出口53.5%，創下歷史新高；全年對中國大陸及香港、美國、日本等三大主要市場，出口皆呈現正成長，且出口規模均創新高。

她指出，去年全球經濟都受新冠肺炎陰影籠罩，但對台廠而言，不僅國內防疫措施得宜，在美中科技冷戰的格局下，不論客戶要求去美化、去中化，台廠都有辦法因應，享有轉單的效應。全年進出口表現互抵後，呈現出超587.9億美元，同樣刷新歷史紀錄。

蔡美娜表示，國內大廠出口表現穩健，又由於去年春節落在1月，基期較低影響下，預測今年1月份出口年增率為正，年增19%到23%之間。