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福特全新車款強棒 Focus Active為國產車助攻
全新The All-New Ford Focus Active中型跨界休旅於今日（1/8）正式上市，以六大同級 No.1產品優勢搶攻市場，提供EcoBoost®182好動版與EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為83.9萬與89.9萬。
福特在Focus與KUGA兩款車改款上市後，銷售表現創下歷史新高，單月掛牌甚至挑戰4,000台規模，從前年至今幾乎都是呈供不應求的局面，是去年底國產車市場回升的重要關鍵，此次再出推全新跨界車款，被市場賦予重望，有機會在新的級距再搶下高市占率。
福特六和指出，Focus Active具有媲美豪華中型跨界休旅車相同的車格設定，提供符合台灣市場最適切車身尺寸與最出色車室空間；Ford德國原廠更針對Active設定專屬後獨立式多連桿懸吊系統，同時搭配163mm離地高度與多達五種的動態行車模式切換系統，實現同級絕無僅有的駕馭魅力與多元地形適應能力。同級唯一標配符合美國工程師協會（SAE）定義之 Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系
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