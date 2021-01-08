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福特全新車款強棒 Focus Active為國產車助攻

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
林依晨最愛的福特Focus Atcive(邱馨儀攝)
林依晨最愛的福特Focus Atcive(邱馨儀攝)

全新The All-New Ford Focus Active中型跨界休旅於今日（1/8）正式上市，以六大同級 No.1產品優勢搶攻市場，提供EcoBoost®182好動版與EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為83.9萬與89.9萬。

福特在Focus與KUGA兩款車改款上市後，銷售表現創下歷史新高，單月掛牌甚至挑戰4,000台規模，從前年至今幾乎都是呈供不應求的局面，是去年底國產車市場回升的重要關鍵，此次再出推全新跨界車款，被市場賦予重望，有機會在新的級距再搶下高市占率。

福特六和指出，Focus Active具有媲美豪華中型跨界休旅車相同的車格設定，提供符合台灣市場最適切車身尺寸與最出色車室空間；Ford德國原廠更針對Active設定專屬後獨立式多連桿懸吊系統，同時搭配163mm離地高度與多達五種的動態行車模式切換系統，實現同級絕無僅有的駕馭魅力與多元地形適應能力。同級唯一標配符合美國工程師協會（SAE）定義之 Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系

林依晨最愛的福特Focus Active(福特提供)
林依晨最愛的福特Focus Active(福特提供)

福特 國產車 車市

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