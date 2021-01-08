福特全新車款強棒 Focus Active為國產車助攻

全新The All-New Ford Focus Active中型跨界休旅於今日（1/8）正式上市，以六大同級 No.1產品優勢搶攻市場，提供EcoBoost®182好動版與EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為83.9萬與89.9萬。

福特在Focus與KUGA兩款車改款上市後，銷售表現創下歷史新高，單月掛牌甚至挑戰4,000台規模，從前年至今幾乎都是呈供不應求的局面，是去年底國產車市場回升的重要關鍵，此次再出推全新跨界車款，被市場賦予重望，有機會在新的級距再搶下高市占率。