緯軟去年12月營收4.6億元 寫近17月新高

緯創集團旗下資訊服務商緯軟（4953）今（8）日公告去年12月合併營收達4.6億元，月增1%、年增5%，單月營收創下歷年同期新高，且是近17個月高點；去年第4季合併營收13.32億元，年增4%，與前季持平。緯軟表示，去年金融科技、5G升級、智慧製造等相關資訊服務需求強勁，助攻業績，今年因產業前景樂觀，預期第1季營收表現將可優於上季。

緯軟去年全年累計合併營收51億元，年減4%，為歷年次高紀錄。儘管緯軟去年營收小減，但從獲利來看，去年前3季每股純益5.59元，是歷年同期新高。法人表示，緯軟受惠於資服市場發展正向，去年全年每股純益可望超過去年的6.23元，挑戰EPS歷史高點。

緯軟從2019年底開始改善客戶組成，把更多資源投入在高獲利、有成長性的客戶上，因此帶動利潤比率提升。緯軟董事長蕭清志先前表示，從長期來看，因為IT技術不斷創新，企業數位轉型將帶動新商機，將成為緯軟長期增長的機會。

展望後市，緯軟表示將持續專注台灣、大陸，日本，美國四大市場，尤其在新冠肺炎疫情下，大陸市場被視為全球唯一經濟仍能維持正成長的主要大型經濟體，新基建計畫將5G基建、大數據中心、AI、工業互聯網等列為重點發展領域；防疫有成的台灣預期也將穩定發展，國發會的六大核心戰略產業也將資訊及數位產業列為重點推動產業。

緯軟指出，在政策面驅動加上大型互聯網、金融、電信、製造業客戶的資訊服務需求持續增溫，緯軟將以新興數位應用、金融科技、智慧製造、5G升級等主題範疇深耕大客戶，期望在今年市場熱度推動下能持續繳出好表現。