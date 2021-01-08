經濟部核准5家中小企業 擴大投資12億元

投資台灣事務所於今（8）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再通過5家中小企業擴大投資12億元，包括：晶發工具、華星樂器、遠寬科技、達安企業及宣洋實業。

經濟部指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開72次聯審，通過476家中小企業投資約2,036億元，帶來19,580個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動782家企業投資約1兆1,750億元，預估創造98,238個本國就業機會，後續尚有37家企業排隊待審。

晶發工具擁有37年電鍍經驗，這次計劃擴大投入逾2億元在台中大里興建廠房，導入智動化製程、物聯網系統，同時在新廠建置工業製程回收、減廢及化學電鍍廠廢棄處理系統，可即時監控全面落實廠內管理。

華星樂器主要生產爵士鼓、鼓架與配件等眾多品項，營利方式為ODM生產YAMAHA、ROLAND、GIBRALTAR、DIXON、GC等10多家國際知名品牌，客戶遍布歐美、亞洲各國。由於目前產能已滿載，且將朝向開發不同領域產品，如燈光架與麥克風架等，因此計劃在台中潭子區興建廠房，導入自動化生產設備、AI管理系統與智慧化倉儲，藉以提高國際競爭力。

遠寬科技主要業務為金屬結構工程、機械外殼、家電五金、汽機車五金零件的粉體塗裝，為公司長遠發展，計劃斥資近1億元在台南西港興建廠房，引入智慧化系統改善製程，亦配有高效能智慧型粉體自動循環回收噴室，有效進行換色流程，提高生產效率與維持優勢領先業界。

達安企業為專業生產個人勞動保護用品的製造商，產品有安全面罩、安全帽、鋁弓、額頭盔等項目，自有品牌「BLUE EALGE」是業界著名品牌之一，此次斥資逾1億元在屏東加工出口區興建廠房，新增智慧化安全面屏產品，亦在屏東工業區之廠房增設塑膠射出自動換模產品線。

宣洋實業則為專業生產花草茶和花果茶飲品製造與銷售商，在國內各大通路上架，同時外銷至中國大陸、香港、日本、東南亞等地。由於現有廠房已不敷使用，計劃斥資近2億元在新北市八里興建廠房，打造智慧化生產線，擴充軟硬體生產線，與在地農業合作，強力推銷台灣特色茶至世界各地。