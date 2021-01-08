美大選亂象落幕 避險需求降、美元指數保守看待

美國最新公布2020年12月ADP就業人數減少12.3萬人，不如市場預期增加的7.5萬人，是最近八個月以來的首度下滑萎縮。2020年12月ISM製造業採購經理人指數（PMI）由2020年11月的57.5上升至60.7，創2018年8月以來的新高，2020年12月Markit製造業PMI由56.5升至57.1，創2014年9月以來的新高，美國製造業指數整體優於市場預期。

全球新冠疫情持續延燒，英國首相強生宣布自1月5日起，英格蘭全境將封鎖至少六周，全球新冠肺炎已有8,610萬人確診，死亡累計186萬人。美國聯準會最新公布2020年12月會議記錄顯示持續寬鬆態度不變，所有官員整體決議持續維持購債計畫，官員們認為可能要到春季末或夏季時，受影響的企業和民眾才能有較正常的活動，與會官員現在對於貨幣政策的態度偏向鴿派，有助於壓低實質利率。

美國國會正式認證宣布拜登當選為美國總統，終結紛擾已久的美國政治變數。美元指數在美國聯準會寬鬆態度不變的結構下持續保守看待。

本周美元持續走弱，日圓兌美元溫和上漲，但考慮近期市場避險情緒轉淡 ，日本政府設下「菅義偉防線」以防止日圓持續走強，預期日圓走勢變化不大。

在外匯操作上，若投資人擔心運用外匯保證金或外匯期貨交易，風險及槓桿倍數較高，也可透過外匯ETF進行外匯操作，目前市場上有美元指數ETF及日圓ETF，近期投資人可以觀察美國經濟數據及美股反應，若是美國經濟強勁、美股又持續走強並創新高，而進一步帶動全球股市，就可以依個人風險屬性，透過美元指數原型或槓桿ETF來參與行情。

倘若是美國市場表現相反或新型冠狀病毒疫情增溫，投資人可透過避險貨幣日圓ETF來進行避險策略操作；投資人可在此刻新冠肺炎疫情仍未見緩時，可以將外匯ETF加入投資組合中，除分散風險外，更可讓投資組合之年化波動率有效降低。