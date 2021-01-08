浩鑫轉型醫療有成 旗下暄達醫學去年Q4創單季新高

浩鑫（2405）今（8）日公告2020年全年合併營收為17.32億元，由於2020年起中止低毛利的NB代工業務，致整體營收較2019年明顯減少，然公司轉型科技醫療已見成績，旗下子公司暄達醫學2020全年營收亦較2019年成長，2020第四季受惠醫療級氣墊床歐美訂單穩定增加，以及「負壓傷口治療機」開始出貨帶動下，更創下單季營收歷史新高表現；浩鑫本身新開發的醫療健康Kiosk與防疫機亦已分別進駐連鎖藥局通路與醫學中心。

浩鑫憑藉科技研發優勢，拓展高附加價值產品線，積極佈局科技醫療產業，2020年子公司暄達醫學的醫療級氣墊床出貨表現亮眼，2020第四季更受惠新產品「負壓傷口治療機」獲得國內慈濟體系醫院採購，且已取得美國FDA、歐盟醫療CE及巴西醫療認證，海外市場業務亦紛紛取得進展，帶動暄達醫學2020第四季營收為單季新高表現。

浩鑫指出，暄達醫學之醫療級氣墊床訂單能見度明朗，主要由於全球COVID-19確診人數持續攀升，短期來看，歐美各國持續追加預算採購病床以因應疫情，中長期而言，暄達的重點外銷市場－英國與美國，每千人擁有的醫療病床數量都在3床以下，遠低於台灣的7.5床/人，持續投入醫療級病床預算將會是英美兩國的重要醫療政策方向，加上「負壓傷口治療機」在多年投入下已取得多國醫療認證，第四季開始出貨，預期暄達的中長期成長動能無虞。

浩鑫本身在中止低毛利的NB代工業務後，亦投入科技醫療產品開發，其中醫療健康Kiosk「健康小站」與獲選「台灣防疫50大創新科技」獎項的「零接觸溫度口罩檢測站」Kiosk防疫機，亦已分別搶進逾百家連鎖藥局通路與獲得台北醫學大學附設醫院採用，公司未來將持續拓展醫療防疫與健康概念的Kiosk整合方案。

浩鑫2020年合併營收雖較2019年明顯減少，然在產品組合優化，鎖定高毛利科技醫療產品發展下，已可見2020前三季毛利率攀升至37％的同期新高表現，相較2019全年的22％明顯轉優，2020第四季隨著暄達醫學高毛利產品創新高，預期整體毛利率仍將符合預期，2020全年獲利可望較前一年度成長。

展望2021年，浩鑫預期應用電腦業務可望回溫，業務重心則會投入在科技醫療相關產品的市場佈局，包含醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、醫療健康Kiosk、「零接觸溫度口罩檢測站」Kiosk等應用產品，相較2020年都可望有雙位數的成長表現，浩鑫積極轉型科技醫療產業，未來將更著重於營運的穩健成長與獲利提升表現。