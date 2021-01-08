石化品價格強彈 台塑四寶去年Q4賺428.58億元優於預期

受惠國際油價跌深反彈回到每桶50美元之上，推升各項中下游石化原料價格跟漲，「台塑四寶」今（8）日公布去年第4季自結財報，營運拉尾盤，其中台塑化（6505）單季大賺102.84億元；另外台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）上季雖然少掉現金股利等業外挹注，但象徵本業的營業利益幾乎都比第3季翻倍成長，「台塑四寶」去年第4季自結稅後純益428.48億元，季減14%，但比前年同期暴增1.46倍，整體表現優於預期。

由於去年上半年新冠肺炎疫情拖累國際油價暴跌，衝擊太嚴重，「台塑四寶」今天公布的2020年全年自結稅後純益726.94億元，雖然仍比前年同期衰退42.7%，但相較於上半年仍處於虧損狀態，台塑四寶下半年急起直追，成功追回大半獲利。

其中牽動台塑四寶獲利最大的關鍵因素在台塑化，國際油價從年初每桶60多美元，到3月最低殺落到20美元，台塑化直接面臨龐大原油庫存跌價損失壓力，上半年鉅虧186.5億元。不過下半年原油價格回升＋烯烴利差復甦等雙引擎推動下，台塑化去年第4季大賺102.84億元。全年稅後純益也由負轉正，全年稅後純益74.84億元，換算每股純益0.79元。

其他三寶去年第4季本業更是大豐收，台塑董事長林健男表示，去年第4季因為美國颶風、大陸刺激內需，以及疫情轉單效應、韓國LG輕裂廠意外事故等諸多因素，造成石化市場供需失衡，台塑各主要產品去年第4季價格都上漲，季增幅度介於7％至44％。

台塑去年第4季雖然少掉現金股利挹注，但象徵本業的單季營業利益高達88億元，比第3季暴衝成長162.7%，創下歷年同期次高，推升單季自結稅後純益106.41億元，比第3季還逆勢成長2.8%，表現亮眼。台塑去年全年稅後純益199.67億元，比去年同期衰退46.5％，換算每股純益3.14元。

南亞也同樣因為去年第4季市場消費與產業活動轉趨活絡，公司本業獲利顯著增加，上季營業利益105.7億元，比第3季成長1.35倍，創下2013年IFRS會計新制實施以來的新高。單季稅後純益121.72億元，比第3季逆勢成長17.5%。累積南亞去年全年稅後純益257.02億元，年減11.4%，為台塑四寶唯一去年獲利比前年成長的公司，換算每股純益3.24元。

台化去年第4季同樣因為下游需求回溫、原料價格上漲及同業異常等因素，推升主要的石化、塑膠產品行情上漲，單季營業利益比第3季大增近九成。推升單季稅後純益97.61億元，比去年同期大幅成長2.25倍。累積台化去年全年稅後純益195.41億元，年減34.2%，換算每股純益3.34元。