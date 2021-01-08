快訊

彭斯會補刀川普嗎？白宮的眾叛親離與憲法25修正案

警政高層大調動！台南、高雄、新北警局長傳換方仰寧等人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓勞工過好年！勞保紓困10萬元貸款今起受理申請

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
110年勞保紓困貸款自110年1月8日至110年1月22日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元。圖／聯合報系資料照
110年勞保紓困貸款自110年1月8日至110年1月22日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元。圖／聯合報系資料照

勞動部勞保局今（8）日表示，110年勞保紓困貸款自110年1月8日至110年1月22日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局指出，以借款10萬元計，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3,389元，請有意申請的勞工朋友，於截止日前儘快到土地銀行各地分行或土地銀行入口網站(https://www.landbank.com.tw)申請辦理。

勞保局提醒，申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日110年1月22日)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局表示，為免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請多加利用網路申請，點選至土地銀行入口網站申辦，網路申請手續簡單且不限場所，另符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可全程於線上完成申請、簽約對保及撥款手續，既便捷又省時，例假日亦可使用。

勞保 土地銀行 保險

延伸閱讀

勞退金自提人數 首見逾10％

影／臨時會每藍委提50案 林為洲：嚴審預算避免漲勞保

聯合報黑白集／三保齊漲的話術

2021年勞工紓困貸款 1月8日起開放申貸

相關新聞

北市買房6成薪水恐被房貸吃了！桃園房價high 2房760萬近8年新高

內政部近日發布房價負擔能力指數，全台灣的房貸負擔率增至36.76％，六都更是自2017年以來，房貸負擔再度飆破3成，顯示民眾若想花3成薪水在都會區買房，恐怕不容易，不少人開始鎖定坪數小的房屋，也吹起小宅購屋熱潮。

小業務打造種子界台積電 沒有他「墨西哥餐桌會暴動」

一個隱身在越南西原高原，從胡志明機場往北開6個半小時的林同省大叻市，有間來自台灣的採種公司，建立面積32公頃的種子王國。

讓勞工過好年！勞保紓困10萬元貸款今起受理申請

勞動部勞保局今（8）日表示，110年勞保紓困貸款自110年1月8日至110年1月22日止受理申請，貸款期間3年，每人最高...

無薪假減至313家、3683人 製造業和服務業明顯下降

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有313家、3683人，一周之內大減227家、...

無薪假大減2780人 勞動部：回到疫情初期水準

新冠肺炎疫情爆發將近1年，勞動部今天公布最新的減班休息(即無薪假)數據，本期實施無薪假的事業單位313家、3683人，比...

光電、風電躉購費率 雙降

經濟部能源局昨（7）日公告2021年再生能源躉購費率及其計算公式，政府為了達到「2025年非核家園」政策目標，力推的太陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。