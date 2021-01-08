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無薪假減至313家、3683人 製造業和服務業明顯下降
勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有313家、3683人，一周之內大減227家、2780人，製造業和服務業無薪假情勢皆明顯趨緩。
勞動部認為，無薪假家數和人數大減，主要是部分廠商若停止實施無薪假，通常會在每月期初反映，但後續新冠肺炎疫情再起，很多國家實施封城管制，廠商是否會再重啟無薪假勞資協商，仍值得觀察。
勞動部統計指出，製造業目前有77家、1,628人實施無薪假，較上一期大減54家，人數則減1,058人。
其中，向來為無薪假重災區金屬機電業，目前實施無薪假有36家、942人，人數首度降至千人以下，一周內減少36家、512人。化學工業現實施無薪假有18家、150人，一周內大減10家、505人。
批發零售業目前有97家、6,28人實施無薪假，較上周大減85家、749人；勞動部官員解釋，主要是部分與製造業有關批發業，也解除無薪假之實施。
運輸倉儲業則有家21、808人實施無薪假，一周內大減21家、434人。支援服務業（含旅行社）目前則有75家、407人實施無薪假，較上周大減27家、271人。
官員表示，有部分航空業、旅行社解除無薪之實施，但因國外疫情險峻，航空運輸和旅行社很難不受影響；製造業近來景氣和出口皆有好轉，未來我製造業和服務業是否還會重啟無薪假，仍值得注意。
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