美輪胎反傾銷案 經部為業者喊冤：未造成對美傷害

美國商務部近日公告輪胎反傾銷初判結果，恐對台灣廠商課徵高稅率，經濟部國際貿易局於今（7）日邀集台灣輪胎業者、橡膠公會、經濟部工業局、工業總會及智庫共同研商對策。貿易局局長江文若表示，據過去三年對美出口輪胎的量與金額觀察，長期沒有太大波動，對美相關產業應沒有傷害；今日與會業者一致承諾將會共同合作、積極應訴。

江文若指出，美國若對台灣廠商課徵反傾銷稅，對於直接出口到美國會面臨很大的挑戰，因此今日由貿易局邀請業者座談，除了幾家代表性業者之外，包括橡膠公會、工業局、智庫、工總等都有出席，並長談三小時，就後續調查程序及可能因應方案充分交換意見。

江文若表示，反傾銷調查在美國是準司法調查，業者必須要配合提出產銷和出口數據，過去台灣廠商都很配合，但初判結果是台灣傾銷程度比韓國、泰國、越南等高，業者認為，似乎有部分填答沒有被該調查採納；同時，觀察到過去三年以來，台灣出口美國的輪胎產品量和金額幾乎都是一樣的，並沒有很大的波動，江文若說，如果長期以來都是如此，她認為對美國相關產業沒有造成傷害。

傾銷初判結果出爐後，美國商務部過去會到當地國實際查核，但由於疫情因素，會改由問券方式進行。業者於會中承諾，將一致積極面對後續調查，團結一心、積極應訴。貿易局也提出幾種協助做法，例如，請外館掌握美國際貿易委員會（ITC）產業損害調查時程、出席損害調查公聽會，表達我國產品並未造成美國內產業損害的理由；與工總共同協助業者因應後續調查，並協助業者開拓其他新市場等。

美國商務部2020年12月30日公告對台灣乘用車和輕卡車輪胎傾銷初步裁定，並對台灣產品臨時課徵52.42 %至98.44 %反傾銷稅。貿易局指出，本案預計本年5月13日做出傾銷最終裁定，6月28日做成產業損害最終裁定。