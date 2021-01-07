CPI轉正 躲過通縮躲不過通膨？主計總處說話了

主計總處今（7）日指出，去年12月消費者物價指數（CPI）較上年同月漲0.06%，為連續2個月正成長。去年CPI平均跌0.23%，與去年11月預測值0.26%相差不遠。

主計總處預測今年全年CPI上漲率為1.16%，屬溫和成長。主計總處簡任視察曹志弘分析，目前新冠肺炎疫情仍難預測，有可能再次重演封城情況，使得原油需求與價格有下行風險；然而，OPEC組織持續減產，油價會有可能緩步回升，但不致於大幅攀升，因此今年不致於通貨膨脹。

主計總處指出，隨著國際需求增加，原油價格回升及農工原物料價格上漲，我國去(2020)年12月以美元計價的出口物價年增0.76%，中止連續25個月下跌走勢。主計總處預估，若原油價格持續回升，我國以美元計價的進口物價也將有機會轉為正成長。

曹志弘指出，因為疫苗研發有進展，原油價格回升，農工原物料價格則呈上漲，都反映國際需求增加。

他指出，我國去年12月以新台幣計價的出口物價年跌5.1%，為連續21個月下跌，惟跌幅呈連續7個月收歛態勢。若剔除匯率變動因素，以美元計價的出口物價則年增0.76%，中止自2018年11月以來、連續25個月下跌趨勢。

他進一步分析，主因是塑、橡膠及其製品、基本金屬及其製品出口價格，分別年增12.11%及5.2%；而我國出口主力產品包括機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格也年增1.86%。

至於進口物價方面，去年12月以新台幣計價之進口物價則年跌8.16%，為連續19個月下跌，跌幅則已呈連續7個月收歛。以美元計價的進口物價則年跌2.49%，曹志弘分析，我國進口結構中，包括原油在內的礦產品價格仍呈年減，加上占比較大，因此進口價格仍呈下跌走勢。然而，農工原料價格現都上揚，若原油價格持續回升，以美元計價的進口價格有望能跟著轉為正成長。