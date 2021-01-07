疫情送暖 台新微型貸款上限提高至150萬

台新銀行消費金融處副總經理魏行政今（7）日表示，全球疫情持續嚴峻，台新銀行將推出微型企業飛速貸「FAST mini 3.0專案」，將貸款額度提高至新台幣150萬元，協助微型企業強化現金流，為營運資金注入活水。

時序邁入2021年第1季，由於國際疫情尚未穩定，對於全球的發展與產業衝擊難以預測，預計將持續影響供應鏈營運，企業恐將面臨現金周轉的困境，因此穩健的現金流對公司營運而言極為重要。

魏行政說明，台新銀行自2019年攜手中小企業信用保證基金，推出微型企業飛速貸「FAST mini專案」，可辦理申貸對象除了批發零售業及餐飲業外，另有「電商飛速貸」產品提供電商及網紅賣家申辦使用，對於欲加盟台灣連鎖品牌的新加盟業者也可透過「加盟飛速貸」取得創業資金，台新銀行致力為微型企業提供多樣化的貸款服務。

魏行政表示，今年為因應危機時期，特別將微型企業飛速貸升級為FAST mini 3.0專案，貸款額度由原上限100萬元提高至150萬元，貸款額度提升但服務效率卻絲毫不減，也同樣秉持「111快速申貸」的服務精神，即一分鐘線上填表、一日內專人聯絡、文件備齊一日內撥款，全力協助微型企業取得營運周轉資金。

台新銀行長期以來積極為微型企業提供服務，今年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情，除續推飛速貸系列產品，亦配合政府機關辦理各項紓困措施，並針對台新銀行客戶提供「安心貸-台新情疫相挺」方案，協助受疫情影響之企業舒緩資金調度困境。

台新銀行已連續八年榮獲經濟部的信保金質獎，與促進政策推動獎等獎項肯定，該行未來將持續協助全台在地中小企業紮根發展不遺餘力，成為企業資金周轉好夥伴。