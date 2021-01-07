授權金入袋 逸達12月營收1.95億、年增8596.47%

逸達生技（6576）公告，去(2020)年12月營收1.95億，年增8596.47%，累計全年營收2.30億元、年增206.44%，主要是因逸達本年度新增認列中國授權金收入所致。

逸達表示，去年12月營收主要來自前列腺癌新劑型新藥Camcevi授權長春金賽藥業的簽約金收入認列；其中，800萬美元簽約金已於12月2日收訖，並於當月認列其中之約86% 為營收。

逸達進一步致出，Camcevi後續於中國之所有開發及商業化成本由長春金賽藥業負責。至於Camcevi美國市場授權，討論正在持續進行當中。

此外，新冠肺炎新藥也已於去年12月底向美國FDA申請二/三期臨床試驗。逸達表示，MMP-12抑制劑新成分新藥FP-025此二/三期臨床試驗為調整性試驗設計(adaptive design)，預定在完成二期臨床試驗後，針對試驗結果進行三期臨床試驗可能的試驗設計調整，即可進入三期臨床試驗，同時啟動授權洽談。

由於動物模型中顯示，使用FP-025抑制MMP-12對減輕肺部的發炎和纖維化都具有顯注的療效，，可知FP-025有改善新冠肺炎相關的急性呼吸窘迫症候群(ARDS)所導致肺部炎症與肺纖維化的潛力。

ARDS的主要療法是透過呼吸器協助病患得到足夠氧氣，類固醇也用於緩解ARDS病人症狀，但尚無大型實驗證實高劑量類固醇在治療及預防ARDS上有療效；目前尚無針對COVID-19引起的ARDS和肺纖維化治療的藥物，研發中藥物亦無MMP-12抑制劑，FP-025若能獲NDA核准將是ARDS用藥中的此類型藥物的第一個(first-in-class)新藥。