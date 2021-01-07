元大期與CME春節聯手 2月外期交易周周抽iPhone12

2020年台灣期貨交易量再創新高，市場交易持續熱絡，跨年後緊接著農曆春節到來，年節期間台灣股市封關，歐美市場仍照常運作，元大期貨（6023）為業界首家推出春節不打烊，搶先迎接金牛年，獨家提出國外期權春節市場三大趨勢、精選六大強檔商品，讓交易人春節期間掌握國際行情賺紅包。

元大期貨依據近四年（2017~2020年）台灣交易人在農曆春節期間交易前十大熱門商品的數據統計，發現具有以下三大趨勢，

一、美國、亞洲市場指數期貨商品為主流，占市場近八成的交易量，且交易占比逐年增加，廣受投資人喜愛。

二、受全球政經風險事件影響，黃金期權在去年重回投資人擁抱，重返前十大熱門排行。

三、歐元期貨交易佔比約在5%，但近四年皆列入前十名交易量排行，顯示在市場上也占有穩定的交易量。

元大期貨研究團隊表示，今年春節受疫情及國際情勢影響，預期全球股匯市場持續波動，在考量全球交易量、波動度、震幅以及資金入手門檻等綜合指標評估後，從以上三大趨勢，再為客戶精選出六大國外期權商品，分別為適合積極價差操作型的道瓊、NQ、S&P、A50；事件題材型的黃金期貨，以及保守波段型的歐元期貨，多元商品組合，投資人可根據自身交易策略與資金配置進行操作。

國內外期權市占穩居龍頭的元大期貨，今年提供春節不打烊服務將邁入第27年，並與全球最大期權交易所芝商所（CME）雙強聯手，投入總價值超過百萬的好禮回饋給交易人，從2月起交易期權周周抽iPhone 12，達活動門檻再送iPhone12 Pro Max頂級大禮。