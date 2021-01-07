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最大公民電廠啟動 柯文哲：目標2030太陽光電成長3倍

聯合報 / 記者林麗玉蘇健忠／台北即時報導
台北市長柯文哲說，關渡國中公民電廠，就是用政府公有的房地，透過招標方式、由民眾募資推動太陽光電廠。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲說，關渡國中公民電廠，就是用政府公有的房地，透過招標方式、由民眾募資推動太陽光電廠。記者蘇健忠／攝影

台北市第一座集結政府、民眾、NGO三方，完成設置的全國最大關渡國中公民電廠，今天舉辦啟動儀式，台北市長柯文哲說，儘管台北市的氣候條件不是很適合太陽能發電，但德國條件更差，德國可以，台北市也可以推動。

柯文哲表示，台北市2019年的用電量高達152.4億度電，這是相當大的用電量，但台北市自己產生的再生能源比例卻僅0.25%，等於是沒有，儘管目前國家訂定的能源政策。2050再生能源要達到20%，柯坦言，這是很難的目標，不過台北市就是透過由內而外、由公而私逐步推動。

柯文哲說，今天的關渡國中公民電廠，就是用政府公有的房地，透過招標方式、由民眾募資推動太陽光電廠。目前關渡國中也是全國最大的公民電廠，裝設了63片太陽能光電板，其中32片由民眾募資，參與募資的民眾還是以北投人最多，凸顯了在地特色。

柯文哲表示，目前台北市的太陽光電總設置容量，已達33.63千瓩，但79%面積都是公家房地，所以現在北市府要朝私有方向推廣。柯文哲也說，參與公民電廠的市民，可以共享20年的電費收益，發電收益1%來回饋市府，2%則回饋關渡國中來推動在地環境教育。

柯文哲說，北市府希望透過公有房地招標、私有房地補助，推廣台北市的光電發展，目標希望2030年的太陽光電會比現在成長3倍，我們就繼續努力。

太陽光電 柯文哲 電廠

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