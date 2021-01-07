金融機構兌付紙本三倍券達95% 兌付期限至3月底止

汽機車汰舊換新不限同一人，新車稅適用期間可延長！行政院會7日通過《貨物稅條例》修正草案，將汽車5萬元、機車4,000元的減稅優惠繼續延長5年；另為加大機車汰舊換新誘因，也放寬車籍報廢或出口登記的時限，報廢及新購機車登記人不以同一人為限，並維持3,000元汰舊換新補助...

2021-01-07 16:44