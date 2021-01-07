金融機構兌付紙本三倍券達95% 兌付期限至3月底止
因應疫情提振國內消費，政府自去(109)年7月15日發放振興三倍券，領用期限已於去年12月31日截止。據經濟部統計，已超過2332萬人、占98.3%完成領券，其中約2151萬人、占90.7%領取紙本券，181萬人、占7.6%綁定數位三倍券。財政部官員表示，因顧慮農曆春節店家比較忙碌，兌付期限至3月底止。
國內60家金融機構6221個兌付點自去年7月23日開始接受全國店家兌領紙本三倍券，截至去年12月31日止，累計兌付1億8408萬餘張，總金額615億3,131萬餘元，分別占領券張數1億9363萬餘張95.1%及領券金額645億4360萬餘元95.3%。
以金融機構別統計，國泰世華銀行兌付2159萬餘張、金額70億1591萬餘元最多、占全體兌付的11.4%，臺灣銀行其次，占9.3%，台新銀行則排第三、占9.0%；8家公股銀行合計兌付8323萬餘張，金額281億32萬餘元、占45.7%；另郵局兌付1326萬餘張、金額42億29萬餘元，占6.8%。
財政部呼籲，紙本三倍券兌付期限至3 月31日止，全國金融機構，含信用合作社、農漁會信用部、郵局皆可受理店家兌領三倍券，兌領流程便利、安全又免手續費，請各店家把握時間，儘早完成兌領作業，讓現金早早入袋。
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