中古車汰換新制拍板 減稅優惠延5年

汽機車汰舊換新不限同一人，新車稅適用期間可延長！行政院會7日通過《貨物稅條例》修正草案，將汽車5萬元、機車4,000元的減稅優惠繼續延長5年；另為加大機車汰舊換新誘因，也放寬車籍報廢或出口登記的時限，報廢及新購機車登記人不以同一人為限，並維持3,000元汰舊換新補助。

減退貨物稅延長5年

修正重點包括：1.增訂視為出廠情形，以為課徵依據。2.將中古汽、機車汰舊換新減徵退還新車貨物稅之適用期間延長5年，自110年1月8日至115年1月7日止。3.為加速報廢或出口10年以上中古汽車，避免老舊車輛影響行車安全及空氣品質，並兼顧中古車市場交易，報廢或出口之中古汽車出廠年限自110年1月8日起，由6年以上調整為10年以上。

4.鑑於機車屬一般民眾代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自110年1月8日起取消報廢或出口中古機車應「登記滿1年」之限制，並放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車之新領牌照登記，不以同一人為限。財政部次長李慶華舉例，某甲的機車要報廢，某乙可以拿來報廢，不用限制同一人，而有過戶等麻煩。

汰舊換新從寬認定

「對過渡期間的汰舊換新案件也從寬認定。」李慶華表示，110年1月8日以後報廢或出口登記滿1年且出廠6年以上的中古汽車，如已於110年1月7日以前換購新汽車，並符合於報廢或出口前6個月內購買新車及完成新領牌照登記者，基於信賴保護原則，該類案件也適用減徵退還新汽車貨物稅。

此外，110年1月7日以前報廢或出口中古機車，並於110年1月8日以後且係於報廢或出口後6個月內換購新機車者，該報廢或出口中古機車不須「登記滿1年」，且報廢或出口中古機車與新購機車，以同一人為限。「這部分規定要6個月以內。」財政部賦稅署長許慈美補充。

國產電池加碼3,000元

「汽車5萬元、機車4千元的減稅優惠繼續延長5年！」行政院秘書長李孟諺表示，除延長貨物稅減徵措施，今年環保署不分油、電機車，都還是會給予3,000元汰舊換新的補助；另政府也拍板針對購買「電動機車」者，同意經濟部再持續給予每部7,000元的補助，若採用國產電池芯，再加碼補助3,000元。

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