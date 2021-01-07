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台灣輪胎遭美認定傾銷 經濟部：三年銷量無大波動

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部貿易局針對美國商務部對於台灣輪胎業者以反傾銷為由，課徵高額稅率。貿易局今日邀請業者開咖啡會，收集業者意見及提出策略。經貿局長江文若表示，經了解，台灣輪胎產品對美國出口前三年在銷量及價格並無太大波動，因此不認為構成傷害美國產業事實，表示台灣傾銷差額較他國家高是因為部分業者所提供的資料並未被美國商務部採納。

美國商務部去年12月30日發布對包括台灣、韓國、泰國與越南的「乘用車和輕卡車輪胎」（Passenger Vehicle and Light Truck Tires）反傾銷初判結果，裁定台灣產品的反傾銷稅率為52.42%至98.44%，正新橡膠公司稅率為52.42% ，南港輪胎公司稅率為98.44%，其他廠商稅率為88.82%。

江文若表示，該案起源為美國商務部在去年五月開始針對調查各國進行產業損害調查，並進行反傾銷調查，該案初判去年12月出爐，認定台灣、越南、南韓及泰國進行對美國產業發生損害，裁定台灣產品的反傾銷稅率為52.42%至98.44%。

而因為台灣輪胎業者對於美國外銷數量大，出口金額達4億美元，若被課重稅將會衝擊大，因此貿易局密切關切，邀請業者到貿易局探討。江文若表示，今日出席為國內重大輪胎業者、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會一同出席會議。而在三個小時會議間，其中業者均表達將會一齊心應訴。

而對於終判何時出爐，江文若表示，傾銷終判為今年5月13日，產業損害終判為今年6月28日。她表示，經貿局到6月終判前將會與業者這邊並肩作戰，一起向美國商務部提出說明。

至於駐外單位是否回報商務部認定台灣輪胎業者傾銷的原因，江文若表示商務部屬於準司法機關，駐外單位無法直接詢問細節。而依照慣例美國國際貿易委員會將對此召開公聽會，但目前時間未定。此外，過往若出現反傾銷爭議，商務部將會到當地國進行實地查核，但如今因為疫情關係而無法前來，可能會透過問卷方式進行查核。

而經貿局也鼓勵業者開拓新市場，今年也將推出不同的拓銷創新方式，包括協助業者跟特定買主做視訊。

美國商務部 反傾銷稅

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