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政院拍板《貨物稅條例》 8日起汰舊換新車最高省五萬元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院今（7）日於院會通過《貨物稅條例》修正。記者陳立凱／攝影
行政院今（7）日於院會通過《貨物稅條例》修正。記者陳立凱／攝影

行政院今（7）日於院會通過《貨物稅條例》修正，延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還新車貨物稅優惠五年，自今年1月8日起，車齡四年以上機車、十年以上汽車均可適用，汽車每輛減徵5萬元、機車每輛減徵4,000元，且中古機車適用資格，放寬至免登記滿一年、舊車與購買新車毋須為同一人或本人的配偶、二親等以內親屬。

行政院今日召開院會，通過《貨物稅條例》第2條、第4條、第12條之5修正草案，增訂應稅貨物視為出廠情形，及延長報廢或出口中古汽、機車並換購新車（汰舊換新）減徵退還新車貨物稅的適用期間。

財政部指出，為使未稅貨物視為出廠規定更為完備，以維護租稅公平，也繼續鼓勵中古汽、機車汰舊換新，以促進相關產業發展與節能減碳，財政部擬具「貨物稅條例」第2條、第4條、第12條之5修正草案。

財政部表示，修正草案重點，包括將中古汽、機車汰舊換新減徵退還新車貨物稅的適用期間延長五年，自2021年1月8日至2026年1月7日止；為加速報廢或出口十年以上老車，且兼顧中古車市場交易，報廢或出口的中古汽車出廠年限，1月8日起將由六年以上調整為十年以上。

財政部指出，鑑於機車屬一般民眾代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自1月8日起取消報廢或出口中古機車應「登記滿一年」限制，並放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車的新領牌照登記，不以同一人為限。

由於修法未及於實施日前三讀通過，財政部也制定回溯以及過渡期放寬認定的作法，包括1月8日以後報廢或出口登記滿一年且出廠六年以上的中古汽車，如已於去年1月7日以前換購新汽車，並符合於報廢或出口前六個月內購買新車及完成新領牌照登記者，基於信賴保護原則，也得適用減徵退還新汽車貨物稅。

第二，去年1月7日以前報廢或出口中古機車，並於今年1月8日以後且是在報廢或出口後六個月內換購新機車者，該報廢或出口中古機車不須「登記滿一年」，且報廢或出口中古機車與新購機車不以同一人為限。

此外，行政院長蘇貞昌也提醒，環保署今年汰舊換新不分油車、電車，也給予最高3,000元補助，購置電動車者，經濟部也統一給予最高7,000元補助，若是使用國產電芯者，還加碼補助3,000元。

貨物稅

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