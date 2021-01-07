今年綠能躉購費率出爐 太陽光電、離岸風電費率調降

經濟部能源局今（7）日公告2021年再生能源躉購費率及其計算公式，其中太陽光電躉購費率上半年費率介於每度3.79至5.67元，下半年為每度3.72至5.62元； 離岸風電費率則為固定20年躉購費率每度4.65，階梯式躉購費率為前十年每度5.30元，後十年為每度3.52元；政府主推的光電及離岸風電躉購費率均較2020年調降。

而在小水力發電躉購費率方面，能源局首度分成兩個躉購容量級距，其中不及2MW部分，躉購費率為每度3.16元；2MW以上部分，躉購費率則維持每度2.85元。

而能源局為了鼓勵地熱發電，維持與2020年相同躉購費率，即每度5.19元。同樣為了鼓勵生質能發電，，無厭氧消化設備類別之躉購費率提高為每度2.68元；另生質能有厭氧消化設備部分，則維持2020年度費率水準，即每度5.11元。