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今年綠能躉購費率出爐 太陽光電、離岸風電費率調降

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
離岸風電費率則為固定20年躉購費率每度4.65，階梯式躉購費率為前十年每度5.30元，後十年為每度3.52元。能源局提供
離岸風電費率則為固定20年躉購費率每度4.65，階梯式躉購費率為前十年每度5.30元，後十年為每度3.52元。能源局提供

經濟部能源局今（7）日公告2021年再生能源躉購費率及其計算公式，其中太陽光電躉購費率上半年費率介於每度3.79至5.67元，下半年為每度3.72至5.62元； 離岸風電費率則為固定20年躉購費率每度4.65，階梯式躉購費率為前十年每度5.30元，後十年為每度3.52元；政府主推的光電及離岸風電躉購費率均較2020年調降。

而在小水力發電躉購費率方面，能源局首度分成兩個躉購容量級距，其中不及2MW部分，躉購費率為每度3.16元；2MW以上部分，躉購費率則維持每度2.85元。

而能源局為了鼓勵地熱發電，維持與2020年相同躉購費率，即每度5.19元。同樣為了鼓勵生質能發電，，無厭氧消化設備類別之躉購費率提高為每度2.68元；另生質能有厭氧消化設備部分，則維持2020年度費率水準，即每度5.11元。

能源局補充，太陽光電若設置在原住民族地區或偏遠地區者、風雨球場、農業或漁業經營結合，以及於高速公路服務區停車場設置者均有費率加成。而因應新冠肺炎疫情，2019年及2020年度太陽光電案場的完工費率期限通案展延2個月，大型案場再展延6個月。

太陽光電躉購費率上半年費率介於每度3.79至5.67元，下半年為每度3.72至5.62元。能源局提供
太陽光電躉購費率上半年費率介於每度3.79至5.67元，下半年為每度3.72至5.62元。能源局提供

太陽光電 離岸風電

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