能源局公告 調降今年離岸風電、太陽光電躉購費率

經濟部能源局今（7）日正式公告「110年度再生能源電能躉購費率」，離岸風電、太陽光電費率皆有調降。

其中，110年太陽光電躉購費率維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度3.7994至5.6707元；下半年費率介於每度3.7236至5.6281元，去年則是每度3.8752元至5.7132元。

離岸風電固定20年躉購費率從每度5.0946元，調降為每度4.6568元，階梯式躉購費率從前10年每度5.8015元、後10年3.8227元，調整為前10年每度5.3064元、後10年3.5206元。

此外，為了鼓勵裝設太陽光電設備，能源局新增多項加成獎勵機制，包含太陽光電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者、教育部認可的風雨球場、農業或漁業經營結合，以及於高速公路服務區停車場設置者均有費率加成。

另，因應新冠肺炎疫情影響，能源局表示，108及109年度太陽光電案場的完工費率期限通案展延2個月，大型案場再展延6個月。