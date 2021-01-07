勞退金自提人數 首見逾10％

你自提了嗎？近年隨著勞退新制基金績效轉佳，有愈來愈多勞工自願提繳勞退金。勞保局統計顯示，截至去年10月底，自提勞退勞工達71.1萬人，較前一年底新增逾10萬人，首度達到整體提繳人數的一成，換言之，約有10%勞工自提勞退金。

勞退新制2005年7月上路，雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%，自提勞退金係屬於勞工自己存退休金的觀念。

過去勞工自提比率一直不高，主要是多數勞工認為自己薪水過低，沒有多餘的錢自提勞退金；不過近年來情況已漸有改觀。

勞保局統計指出，截至去年10月底，勞退新制提繳人數達710.3萬人，其中71.1萬勞工在6%範圍內自願提繳退休金，包括受雇勞工、委任工作者、自營作業者、實際從事勞動之雇主在內，自提勞工比率突破一成。

統計也顯示，去年10月底，勞退新制平均提繳工資為40,261元，但自提勞工平均提繳工資高達62,885元，反映自提多為高薪勞工。

勞保局勞工退休金組長楊佳惠指出，去年一整年受到新冠肺炎疫情衝擊，勞退新制基金投資報酬率上下震盪，績效洗三溫暖，但自願自提勞工一年內新增10萬人，顯示勞工對退休保障意識抬頭，願意為自己多存點退休金。

此外，近年來勞退新制基金表現佳，也吸引更多勞工願意自提。勞退新制基金2019年大賺2,670億元，收益率達11.45%；勞保局官員觀察，2020年自提勞工人數也大增10萬人。

去年全球金融市場大震盪，勞退新制基金累計至去年11月底，規模達2兆6,885億元，收益數為1,080.8億元，收益率為4.23%；勞動基金運用局估計，12月勞退新制的收益數還會增加。

截至去年11月底，以目前勞退新制有效帳戶數1,205萬計，平均每個勞工分紅8,969元。勞退新制於每年3月會將前一年收益分配給勞工，今年3月勞工有望拿到大紅包，並且連本帶利持續滾入下一年度投資；勞工須至60歲退休或死亡才能領回帳戶裡的金額。