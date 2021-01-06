財長蘇建榮：經濟成長迎七年最佳 應留意全球債務風險

財政部長蘇建榮今（6）日出席勤業眾信高峰論壇致詞表示，防疫有成讓台灣展現韌性，今年經濟成長率上看3.83%，為近七年來最佳水準，經濟雖然看似樂觀，但企業仍要留意疫情造成全球債務的系統性風險，政府跟企業都要持續強化永續治理的方針。

勤業眾信聯合會計師事務所今日舉辦「Deloitte Future Talk－鏈結創新·驅動未來」高峰會，邀集產官學界探索後疫情時代的發展。蘇建榮致詞指出，新冠肺炎讓全球經歷了很不平靜的2020年，但有幸在國內半導體領導廠商的帶領下，仍展現不錯的經濟韌性。

蘇建榮援引主計總處預估，2020年經濟成長率維持在2.54%正成長水準已，成為亞洲四小龍當中唯一正向成長的地區；2021年經濟成長率更將有望達到3.83%，為近七年來最佳水準，雖然今年前景樂觀，但疫情帶來全球債務，政府及企業都要有因應對策。

勤業眾信總裁賴冠仲表示，台灣成功防堵疫情，成為全球典範，但全球疫情又有升溫的趨勢，企業不僅要面對「新常態」生活，還要注意RCEP（區域全面經濟夥伴協定）對亞太區域經濟的影響、如何吸收創新科技人才、綠能發展勢在必行等議題。

勤業眾信審計服務部營運長洪國田表示，台灣在高科技硬體製造一直具備高度競爭優勢，但美中摩擦加劇牽動台美與兩岸關係，台灣應持續發揮不可或缺的角色與地位，審慎關注台美中三邊關係於美國政權轉移後之變化，重新思考營運布局及加速調整生產比重。

中華經濟研究院副院長王健全表示，在這個「十倍速時代」，只要進步的比人慢，就相當於退步，當台商回流帶來投資機會，政府與企業都要把握大環境變化下的機會；同時也要注意，許多資金若注入股市、匯市當中，可能也會產生社會M型化、產業M型化的問題。